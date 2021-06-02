التحول الرقمي في صناعة التعدين «2 من 2»

لتحقيق التحول الرقمي الفعال في صناعة التعدين، يجب أن يكون هناك تركيز على النظم والعمليات التأسيسية، والأهم من ذلك، وضع القدرات الصحيحة في مكانها الصحيح. ففي سوق مليئة بالتحديات، أصبحت الرقمنة ضرورة تجارية حيث تستفيد شركات صناعة التعدين من أحدث التقنيات لتحسين العمليات للحفاظ على القدرة التنافسية وتقليل المخاطر وتعزيز العمليات وأداء الأعمال. على سبيل المثال، يسمح التخطيط القائم على المحاكاة باستخدام الأتمتة الرقمية لشركات التعدين بتحليل عملياتها في البيئة الافتراضية وأداء تشغيلي للمشروع، وبالتالي تقليل الوقت والتكلفة أثناء عمليات التنقيب والاستكشاف والتعدين.

ومن جانب آخر، يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence والتحليلات المتقدمة Advance Analysis لدفع تحسينات العمليات وتحديد وإزالة الاختناقات وزيادة وفر الأصول والموثوقية وتحسين التكلفة وتقليل الأثر الإجمالي من البيئة والصحة والسلامة. نشرت بي إتش بي بيليتون BHP، وهي شركة تعدين أسترالية، أجهزة استشعار متقدمة في مرحلة الاستخراج كي توفر معلومات أكبر حول توافر الخامات المعدنية، وتذكر الشركة في أحد تقاريرها أن هناك فرصة للتنبؤ بالحفر، ما يسمح باستخراج النحاس بشكل أكثر دقة ومعالجة أفضل لتقليل النفايات. توجد أيضا حلول رقمية يمكنها من تحسين أداء العمليات وتخفيف حدة المخاطر مثل الشاحنات والقطارات ذاتية القيادة، فضلا عن مراقبة المعدات التي تعمل بأجهزة الاستشعار أو تقنية إنترنت الأشياء Internet of Things.

ويمكن أن توفر البيانات الضخمة Big Data، التي يتم الحصول عليها من خلال المراقبة في الوقت الفعلي على الأشخاص العاملين في المناجم والمعدات، رؤى ذات صلة وترجمتها إلى خطط استراتيجية. على سبيل المثال، يمكن مراقبة جهد العمالة البشرية من خلال التقنيات القابلة للارتداء ومدى التفاعل بين الإنسان والآلة من خلال أجهزة استشعار في الوقت الفعلي. ولا يفوتنا ذكر تقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality وتقنية الواقع المعزز Augmented Reality ويعدان أمرا شائعا في صناعة التعدين بشكل متزايد لتدريب القوى العاملة وصقل مهاراتها في تنفيذ المهام عالية الخطورة بأمان وحل المشكلات التشغيلية الرئيسة. بالفعل يعد التعلم التجريبي والتعزيز الواقعي أكثر فاعلية في دعم تطوير الكفاءات وقياس التأثير، ما يمكن الشركات رقميا، وبالإمكان استخدام الطائرات دون طيارUnmanned Aerial Vehicle لإدارة المخزون ومسح الموقع وإدارة حركة المرور والصيانة. ويمكن أيضا للطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing توفير قطع الغيار كي تقلل من وقت التوقف عن العمل بما يضمن الحفاظ على مستويات الإنتاج.



ذكرت "فيرتيس" Veritis، وهي شركة استشارية أمريكية بعض الاعتبارات من أجل ازدهار شركات التعدين في المستقبل الرقمي. ومن أهمها تطوير استراتيجية رقمية سليمة على مستوى الشركة والتحديد بكل وضوح للقيم التي سيتم إنشاؤها بواسطة المبادرات والمنصات الرقمية وأن تأخذ في الحسبان جميع المنتجات والمنصات التي تقدم حلا كاملا للمنجم الرقمي Digital Mine بأكمله. ومن الاعتبارات أتمتة العمليات ورقمنة الأصول من خلال نشر مجموعة واسعة من القدرات الرقمية لأتمتة العمليات الأساسية في سلسلة قيمة التعدين.

على سبيل المثال، يجب استخدام إنترنت الأشياء وتعلم الآلة لأتمتة وتحسين موثوقية معدات التعدين والشاحنات. ومن الاعتبارات بناء الخطط واتخاذ القرار القائم على البيانات الرقمية، فرغم أهمية الفوائد المباشرة للأتمتة والرقمنة، إلا أنه لن يتم تحقيق قيمة أكبر إلا عند استخدام البيانات لتخطيط الأنشطة وتحسينها ودمجها عبر سلسلة القيمة.

ويجب على شركات التعدين تطوير ونشر البيانات والمهارات التحليلية إضافة إلى منصات البيانات الأساسية والأدوات التحليلية لتجميع البيانات عبر سلسلة القيمة. ومن الاعتبارات نحو ازدهار شركات التعدين في التحول الرقمي هو إعادة ضبط صورة تخطيط موارد المؤسسات وأتمتة عمليات الدعم. إن تأثير التحول الرقمي سيتخطى بلا شك عمليات التعدين الأساسية إلى العمليات والأنظمة الداعمة مثل التوريد والموارد البشرية والتمويل. ويجب على الشركات إعادة تصور تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning باستخدام الحلول الرقمية التي تتيح التكلفة المنخفضة للملكية وأحدث واجهات المستخدم، وكذلك استخدام يما يسمى أتمتة العمليات الروبوتيةRobotic Process Automation لأتمتة الأنشطة اليدوية المتكررة وتقليل التكاليف والأخطاء في عمليات دعم الخدمات المشتركة.

وأخيرا ذكرت شركة فيرتيس أن أهم اعتبار هو مراجعة تأثير الاستراتيجية الرقمية في القوى العاملة، لأن التحول الرقمي في صناعة التعدين سيؤثر في كثافة العمالة في الموقع بشكل كبير، لذلك يمكن للمنجم الرقمي أن يوظف قوة عاملة متنوعة ذات مهارات متعددة.



في الختام، يظهر التحول الرقمي وعدا كبيرا لصناعة التعدين والبعض يسميه التعدين الرقمي Digital Mining، لأنه يمكن أن يصنع أعمالا أكثر مرونة وربحية، خصوصا مع تحسن عملية صنع القرار وتمكين الموظفين. ستقلل عمليات الرقمنة من حالة عدم اليقين الجيولوجي وتقلبات السوق والمخاطر التشغيلية وتحسن آثار الصحة والسلامة والبيئة. ولا يتعلق الطريق إلى التعدين الرقمي بالاستفادة من التقنيات الجديدة فحسب، فهو يتطلب قادة حقيقيين لبناء نماذج جديدة للعمل واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والمهارات والقدرات المتنوعة.

لكن ستكون مهمة شاقة لشركات صناعة التعدين، التي غالبا ما تجد نفسها في ندرة المواهب الرقمية أو تواضع المهارات الرقمية لديها. لذلك يجب على شركات صناعة التعدين توظيف مهارات جديدة مع دعم القوة العاملة ذات الخبرة لإجراء الانتقال السليم إلى التعدين الرقمي والبدء فعليا في إنشاء برامج أكاديمية ذات أهداف محددة. وسنرى أن مفهوم استكشاف التعدين الرقمي مرتبط بتطور المشهد الرقمي بكل قدراته ومكوناته الذي يسير بسرعة الضوء، وهذا ما نأمل أن نراه على أرض الواقع المحلي.