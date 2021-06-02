الاتفاق على تشديد قواعد ضرائب الشركات في الاتحاد الأوروبي

اتفق مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي ومن البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء على تشديد القواعد الخاصة بضرائب الشركات في دول التكتل. جاء ذلك وفقا لما أكده مشاركون في هذه المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية، وتتعلق هذه المفاوضات بتقديم الشركات تقريرا عن الضرائب في كل دولة على حدة. وبموجب القواعد الجديدة سيتعين مستقبلا على الشركات الكبيرة الكشف عن مقدار الضرائب التي تدفعها في كل دولة.