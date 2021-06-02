اتفق مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي ومن البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء على تشديد القواعد الخاصة بضرائب الشركات في دول التكتل. جاء ذلك وفقا لما أكده مشاركون في هذه المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية، وتتعلق هذه المفاوضات بتقديم الشركات تقريرا عن الضرائب في كل دولة على حدة. وبموجب القواعد الجديدة سيتعين مستقبلا على الشركات الكبيرة الكشف عن مقدار الضرائب التي تدفعها في كل دولة.
- الاتفاق على تشديد قواعد ضرائب الشركات في الاتحاد الأوروبي
- تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة الخليجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية
- التضخم في منطقة اليورو يتخطى هدف البنك المركزي .. وعدد العاطلين يتجاوز 15 مليونا
- لجنة التحول الرقمي تقر استراتيجية «الموارد البشرية» لتمكين القوى العاملة
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سيرفع مساهمته في الناتج المحلي بـ 5% في 2030
- وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019
- السوق الموازية ترتفع 1.7 % بتداولات قيمتها 67 مليون ريال
أخبار اقتصادية- عالمية
- مؤسس الفيصلي: لم أتمالك أعصابي
- 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. و 1275 حالة شفاء و 15 وفاة
- 5.4 تريليون دولار ادخار المستهلكين منذ بدء الجائحة.. تعادل 6 % من الناتج الإجمالي العالمي
- "بيتكوين" تهبط 8% مع اتجاهها إلى تكبد أكبر خسارة شهرية
- الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.6 مقابل الدولار
- أسعار النفط ترتفع وخام "برنت" يقفز فوق 70 دولارا
- العثور على منجم للعملات المشفرة في بريطانيا.. سرقة كهرباء لتعدين "بيتكوين"
- ولي العهد يستقبل ولي العهد الكويتي لدى وصوله الرياض
- جدل حول اعتماد السفر الدولي على جوازات خاصة بالحاصلين على اللقاح
- هل دخل اقتصاد منطقة اليورو حالة ركود في الربع الأول؟
أضف تعليق