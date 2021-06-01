البرازيل تسجل فائضا تجاريا 9.3 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا 9.3 مليار دولار في مايو أيار، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وارتفاعا من فائض بلغ 6.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، رويترز من الرياض.

وقالت الوزارة إن إجمالي الصادرات في مايو أيار بلغ 26.95 مليار دولار في حين بلغت الواردات 17.1 مليار دولار.

وأضافت أن إجمالي تدفقات التجارة على مدار الشهر بلغ 44.6 مليار دولار بزيادة 50 بالمئة مقارنة مع مايو أيار 2020 .