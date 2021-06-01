فنزويلا: صادرات النفط تهبط في مايو 

أظهرت وثائق وبيانات لتتبع الناقلات أن صادرات نفط فنزويلا هبطت إلى 593 ألف و550 برميلا في اليوم في مايو بسبب توقف الإنتاج في منطقة رئيسية منتجة للخام ونقص في المخففات اللازمة لإنتاج خامات يمكن تصديرها.

وصدًرت شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة ومشاريعها المشتركة ما إجماليه 27 شحنة من الخام والوقود الشهر الماضي، بانخفاض 14.5 بالمئة من أبريل، لكن بزيادة بنحو 28 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في 2020، بحسب وثائق للشركة وبيانات رفينيتيف ايكون.

وكانت الصادرات قد استقرت بنحو 700 ألف برميل يوميا في الفترة بين فبراير وأبريل.

ولم ترد الشركة ووزارة النفط الفنزويلية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وبحسب (رويترز) زادت واردات فنزويلا من الوقود بشكل طفيف إلى نحو 24 ألف برميل يوميا في مايو بعد وصول أول مشتريات من الديزل منذ نوفمبر والتي من المتوقع أن تخفف شحا حادا ناتجا بشكل رئيسي عن عدم كفاية الإمدادات من مصافي التكرير المحلية.

