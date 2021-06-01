في زمن الجائحة .. تقدم تكنولوجي في العالم يقابله تزايد الهجمات السيبرانية

أظهرت جائحة كوفيد - 19 جانبين من التقدم التكنولوجي، الأول إيجابي، وقد ساعد على توفير اللقاحات الآمنة والفاعلة في وقت قياسي، ودعم الاقتصاد بأدوات الإنترنت للعمل من المنزل، كما أدى إلى تحسن رصد الأمراض، وتحسن الصحة العامة.وأضاف ليونيل لوران الكاتب الصحافي الفرنسي، في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن "الجانب الثاني، هو الجانب السلبي، الذي عزز حملات التضليل التي تشنها جهات مغرضة فاعلة، ونظم استبدادية، الذي عزز أيضا القرصنة والتشويش على الخصوم، كما زاد من الأضرار العامة، مثل تعرض أشخاص لهجمات من أجل طلب فدية، والاحتيال".هذه هي الحقيقة القاتمة التي يتعين على الغرب التصدي لها مع إعادة فتح الاقتصاد، وتشكل قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة الشهر الجاري، توقيتا مثاليا لذلك.ولطالما صدرت تحذيرات العام الماضي من وقوع هجمات إلكترونية "سيبرانية"، لكن حجم المشكلة ومدى انتشارها وصلا إلى آفاق جديدة. واتهمت الولايات المتحدة وأوروبا، الصين وروسيا بتصعيد حرب معلومات - ابتداء من نظريات المؤامرة المتعلقة بجائحة كوفيد - 19، إلى نشر معلومات مضللة عن اللقاحات - وأيضا بالهجوم على أهداف غربية.وقالت منظمة فريدم هاوس الأمريكية، "إن الجائحة ألقت بظلال رقمية".ويقول لوران "إنه لا يوجد علاج سهل لهذه المشكلة، فروسيا، على سبيل المثال، تركت دولا مثل المملكة المتحدة في غضب شديد، وهي عاجزة عن ملاحقة مرتكبي الهجمات الإلكترونية".كما أن توجه دول نحو "السيادة" الرقمية، شجع نظما أخرى، كما ظهر في إجبار بيلاروس طائرة ركاب شركة "ريان إير" الإيرلندية على الهبوط في مطار مينسك الأسبوع الماضي. وفي حرب المعلومات تكمن جذور هذه الأزمة التي أدت إلى صدع جديد بين الغرب ورئيس بيلاروس القوي، ألكساندر لوكاشينكو.ويقول لوران "إن صياغة استراتيجية لمواجهة ذلك، تتطلب القفز على لغة الماضي بشأن الدفاع عن حرية الإنترنت".وتستحق الأحداث التي تدور بشأن بيلاروس الرد عليها، بما هو أبعد من العقوبات الضرورية، كما يتعين على الاتحاد الأوروبي وأمريكا إظهار مزيد من التضامن مع المجتمع المدني في بيلاروس "والصحافيين في الخارج مثل براتاسيفتش" عبر مزيد من الدعم والتمويل.وتقول كاتيا جلود المستشارة في مجال المخاطر السياسية، "إن الإعلام المستقل يحتاج إلى دعم من أجل مواجهة الغرامات التي لا تتوقف، والتصدي للمعلومات المضللة، وأيضا لإطلاق مواقع إلكترونية بديلة"، بحسب ما نقلت "الألمانية".وقال تاديوز جيكزان، رئيس التحرير الحالي لـ"نيكستا"، لصحيفة "نيو ستيتسمان" البريطانية، "إن محاولات جمع أموال عبر المنح لم تفلح في الماضي، وهو ما أدى إلى ظهور صعوبات مالية".كما أن وجود مزيد من الموارد لتعزيز الثقافة الرقمية من شأنه أيضا أن يقدم مساعدة. وتقول الصحافية هانّا ليوباكوفا، من بيلاروس، "إن الإعلام المستقل سيستفيد من وجود مزيد من الأدوات لمكافحة الرقابة، وسواء كان ذلك من خلال شبكات افتراضية خاصة، أو مواقع إلكترونية متطابقة - وهي وسيلة لتكرار المحتوى نفسه عبر خادم ونطاق مختلفين، من أجل التحايل على الحجب - أو عبر أي أدوات أخرى".كما يتعين على الغرب تعزيز الجهود لتقويض الفاعلين المغرضين عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه لدعم الفاعلين الإيجابيين. ويعني هذا مزيدا من الحرص من أجل ضمان عدم تصدير تكنولوجيا الرقابة إلى النظم القمعية.وقد تم استخدام آليات "ساندفاين" لفرض رقابة على الإنترنت في أكثر من عشر دول خلال الأعوام الأخيرة.ويرى الكاتب لوران أنه يتعين على مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تحديد المشتبه فيهم من مجرمي الهجمات الإلكترونية، وفضحهم، وأيضا التهديد بالرد على الدول التي ترفض باستمرار معاقبة هؤلاء. ويجب على المجموعة توفير مزيد من الموارد لمراقبة أسواق الإنترنت المظلم، المجهولة، حيث تزدهر الجريمة كخدمات يتم تقديمها، وأيضا تجار التضليل فيما يتعلق بكوفيد - 19، بدعم من عملات مشفرة وأسماء مستعارة.وتعد شبكة "تور"، التي تخفي هويتها، من أفضل الأدوات المستخدمة ضد الرقابة، ولها استخدام مزودج، حيث إنها تستضيف الأسواق التي تتسم بالإجرام، وأيضا الأنشطة المشروعة التي تريد أن تهرب من أعين المتطفلين.وأظهر بحث أعده إيريك جاردين، من جامعة "فيكتورا تيك" البحثية، كيف تتجمع أوجه الاستفادة من "تور" بشكل غير متناسب في دول لا تعد حرة، أو حرة بشكل جزئي، في حين تتجمع أضرارها في الدول الديمقراطية.وفي نهاية التحليل، حذر لوران من أنه إذا لم تضع الديمقراطيات الليبرالية استراتيجية متناسقة ليستفيد منها الفاعلون الإيجابيون، مع الإضرار بالفاعلين المغرضين، فستستمر "الظلال الرقمية" التي ألقت بها الجائحة طويلا.