أسعار الذهب قرب ذروة 5 أشهر بدعم هبوط الدولار ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.

وبحسب "رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1910.24 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1913 دولارا.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى "ديلي إف.إكس"، "أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعودي قوي جدا.. هذا على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي وأيضا مخاوف التضخم. ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1.922 دولار للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود".

انخفض مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأمريكية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نيسان (أبريل)، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق هذا الأسبوع على قراءات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، منها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها بعد غد.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 في المائة إلى 28.17 دولار للأوقية، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1188.86 دولار.

وحوم الدولار قرب أقل مستوياته في خمسة أشهر أمس، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو ومسح قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، في حين استقر اليوان بعدما تبنى البنك المركزي الصيني خطوات لكبح صعوده.

وعاود مؤشر الدولار الهبوط عن مستوى 90 في التعلاملات الأوروبية بعدما سجل 90.447 الجمعة الماضي حين سجل مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي من كثب أكبر زيادة سنوية منذ 1992.

وكان المؤشر نزل 0.3 في المائة أمس الأول وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وفي مقدمتهم رئيسه جيروم باول، مرارا "إنهم يتوقعون أن تكون الضغوط السعرية مؤقتة، وأن يستمر التخفيز النقدي لبعض الوقت، لكن المستثمرين يخشون أن يضطرهم التعافي القوي من الجائحة إلى غير ذلك".

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.5 في المائة مقابل الدولار عند 0.77625.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.72845.

واستقر اليوان بعدما أصدرت السلطات تعليمات للبنوك بزيادة حيازات النقد الأجنبي، في خطوة يعتقد أنها محاولة لكبح الصعود السريع لليوان.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.3726 خلال أمس بعدما تخطى مستوى مهما من الناحية النفسية عند 6.40 الأسبوع الماضي، ولامس ذروة جديدة لثلاثة أعوام عند 6.3524 دولار.

وبلغ الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.425 دولار خلال التعاملات الآسيوية، وكان قد سجل مكاسب على مدى أربعة أشهر على التوالي مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.1 في المائة إلى 1.42315 دولار.