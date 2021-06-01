الكويت: نحن ملتزمون بشكل كامل بقرارات أوبك

قال وزير النفط الكويتي محمد عبد اللطيف الفارس اليوم أن بلاده ملتزمة بشكل كامل بكل قرارات أوبك، وقال إن أسواق النفط سيكون بمقدورها استيعاب الزيادة التدريجية في الإنتاج التي قررتها مجموعة أوبك+ وبدأ تنفيذها في مايو الماضي.

ووفقا لرويترز اتفق منتجو النفط في تحالف أوبك+ اليوم على التقيد بالوتيرة الحالية لتخفيف تخفيضات تدريجية في الإمدادات حتى نهاية يوليو بينما يسعون للموازنة بين توقعات لتعافي الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.