صندوق النقد: المنح ستمول معظم مشروع للقاحات بقيمة 50 مليار دولار

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس، إن الصندوق يتوقع أن تمول المنح 35 مليار دولار من مشروع مقترح حجمه 50 مليار دولار ضروري لتسريع توزيع لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.وبحسب "رويترز"، كانت كريستالينا جورجيفا تتحدث في حضور رؤساء منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.من جهته، أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن البنك لديه الآن 12 مليار دولار في تمويل متاح للقاحات كوفيد - 19 وإنه سيكون قد وافق على عمليات تمويل التطعيم في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية حزيران (يونيو).وذكر مالباس، أن "من المهم جدا تسريع سلسلة الإمداد لتوزيع اللقاحات، بما يشمل تقصير فترة التصنيع، والموافقات، وعملية توزيع الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل".وعدت أربع منظمات دولية كبرى في مقالة مشتركة أمس، أن على قادة العالم قطع "تعهد جديد" بالعمل من أجل توزيع عادل أكثر للقاحات ضد كوفيد - 19 من أجل التمكن من القضاء على الوباء.ويرى عديد من المراقبين، أن عدم المساواة في الحصول على اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة يعقد ويطيل أمد الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 3.5 مليون شخص في العالم.وبحسب "الفرنسية"، فإنه في مقالة نشرت أمس في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عد قادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هذا التفاوت شجع ظهور نسخ متحورة جديدة من فيروس كورونا أدت إلى موجات وبائية جديدة في الدول النامية.وكتبوا "من الواضح أنه لن يمكن التصدي بشكل شامل لوباء كوفيد - 19 دون إنهاء الأزمة الصحية. إن الوصول إلى اللقاحات هو المفتاح لكليهما". وأضافوا أن "إنهاء الوباء ممكن - وهذا يتطلب اليوم تحركا عالميا".وقعت المقالة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وتيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي ونجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.ودعوا مجموعة السبع، خلال قمتها المقبلة في بريطانيا لاحقا هذا الشهر، إلى الاتفاق على "استراتيجية منسقة بشكل أفضل مدعومة بتمويل جديد لتلقيح سكان العالم" وقبول دفع 50 مليار دولار لخطة مكافحة الوباء التي سبق أن اقترحها صندوق النقد الدولي.طلبت منظمة الصحة العالمية التي سبق أن وصفت في آذار (مارس) عدم المساواة في الحصول على اللقاحات بأنه "بشع"، الشهر الماضي من الدول التي لديها لقاحات وفيرة إعطاء الجرعات إلى دول بحاجة إليها بدلا من تلقيح الأطفال واليافعين.تم إنشاء آلية "كوفاكس" بدعم من الأمم المتحدة لتقاسم اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا. لكن الدول الغنية التي وقعت عقودا بشكل مباشر مع شركات صناعة الأدوية، استحوذت على أغلبية اللقاحات فور توفرها.اجتمع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، اليابان، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا) في لندن الشهر الماضي وتعهدوا بدعم "كوفاكس"، لكن دون إعلان تمويل جديد رغم الدعوات المتكررة إلى بذل جهود أكبر لمساعدة الدول الفقيرة.