لتنظيم سلاسل التوريد العالمية .. واشنطن تطالب منظمة التجارة بمواجهة «السخرة» على سفن الصيد

قدم الممثل التجاري للولايات المتحدة أمس اقتراحا إلى منظمة التجارة العالمية للفت الانتباه إلى "استخدام السخرة على سفن الصيد". يحث الاقتراح أعضاء المنظمة على المساعدة على معالجة هذه المشكلة العالمية في مفاوضات الحد من الإعانات الضارة لأنشطة الصيد التي قد تكون مرتبطة باستخدام العمل الجبري، مثل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.وقالت السفيرة كاثرين تاي، "العمل الجبري يضر بحياة ورفاهية الصيادين والعاملين في جميع أنحاء العالم ويجب القضاء عليه. إن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة العمل الجبري أينما حدث. سنواصل العمل من كثب مع شركائنا وحلفائنا لتعزيز نظام تجاري دولي عادل يعالج استدامة موارد مصايد الأسماك، ويفيد العمال والمواطنين في العالم".لكن الدعوة الأمريكية لها زاوية اقتصادية أيضا، إذ تؤكد تاي أن العمل الجبري يمنح سفن الصيد التي تمارس هذه الممارسة ميزة تكلفة غير عادلة، ما يخل بجوهر مبدأ التنافسية السليمة.وتشير إلى أن أعمال السخرة تؤدي إلى تفاقم الصيد الجائر واستنزاف محيطات العالم، مؤكدة على الصلة بين العمل الجبري والإعانات الضارة التي قد تذهب إلى هذه السفن وضرورة معالجة هذه المشكلة المتفشية.وتقول "لدى منظمة التجارة العالمية فرصة لمعالجة هذه المشكلة باتفاق هادف يزيد الشفافية والمساءلة في سلاسل التوريد العالمية". وحثت أعضاء المنظمة على النظر في المجموعة الكاملة من أدوات التجارة المتاحة لمكافحة العمل الجبري وظروف العمل الاستغلالي الأخرى.يدعو اقتراح الولايات المتحدة أيضا أعضاء منظمة التجارة إلى الاعتراف الصريح بمشكلة العمل الجبري والحاجة إلى معالجتها، ويقترح شفافية إضافية ما يتعلق بتلك السفن أو المشغلين الذين يستخدمون العمل الجبري.لكن على الرغم من ذلك، هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مثل هذا المقترح منذ بدء مفاوضات منظمة التجارة متعددة الأطراف لحظر الإعانات الضارة لمصائد الأسماك قبل 20 عاما "2001".في المذكرة التفصيلية للدعوة الأمريكية، تقول الولايات المتحدة "تم توثيق استخدام العمل الجبري على سفن الصيد على نطاق واسع في الأعوام الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بسفن الصيد في المياه النائية والصيد بواسطة سفن لا ترفع علم الدولة العضو، التي تميل إلى الحصول على دعم".وتقول المذكرة "إن استخدام أعمال السخرة في الصيد البحري مشكلة اعترف بها الأعضاء في المحافل الدولية الأخرى، لكن مجموعة التفاوض في منظمة التجارة لم تعالجها صراحة بعد. لقد حان الوقت لأن يفعل أعضاء منظمة التجارة الشيء نفسه.. هناك قيمة في زيادة الوعي بهذه القضية وفي الإشارة إلى عزمنا الجماعي على معالجتها".واقترحت المذكرة إدراج ضوابط فاعلة غير خاضعة لاستثناءات غير ضرورية بشأن الإعانات الضارة لأنشطة الصيد التي قد ترتبط باستخدام العمل الجبري، والاعتراف الصريح بالمشكلة وضرورة القضاء عليها، واتباع الشفافية فيما يتعلق بالسفن أو المشغلين الضالعين في استخدام السخرة.وتقول الولايات المتحدة، "لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في المعاهدة المقترحة، تنبغي أيضا معالجة الدعم الذي يمكن السفينة من تفريغ الأسماك وتلقي الوقود والإمدادات والسفينة لا تزال في البحر، دون العودة إلى الميناء لفترات طويلة من الزمن، كوسيلة للتهرب عن كشفها باستخدام العمالة القسرية".وتقر المذكرة "إن بعض الدول قد تواجه صعوبة في رصد أنشطة السفن البعيدة عن موطنها، وإن بعض الدول الساحلية قد تفتقر إلى القدرة على رصد وإنفاذ القواعد على السفن الأجنبية التي تصطاد في مياهها، ولا سيما عندما تكون هذه السفن عديدة"، مبينة أن عدم قدرة الأعضاء على المراقبة الفاعلة لسفن الصيد في المياه البعيدة قد يسهل استخدام السخرة.واقترحت واشنطن أن "يخطر كل عضو المنظمة كتابة على أساس سنوي بما يلي: (أ) أي قائمة بالسفن والمشغلين الذين شاركوا في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. (ب) أي سفن ومشغلين تمتلك الدولة العضو معلومات عنها تشير بشكل معقول إلى استخدام السخرة، إلى جانب المعلومات ذات الصلة إلى أقصى حد ممكن. (ج) تقديم قائمة بأي اتفاقيات للوصول إلى مصائد الأسماك سارية مع حكومة أخرى أو سلطة حكومية، وينبغي أن يضم هذا الإخطار عناوين الاتفاقيات وقائمة الأطراف فيها".ومفاوضات مصائد الأسماك لا تقل تعقيدا عن المفاوضات الزراعية التي أخفقت المنظمة في تحقيق تقدم فيها منذ نحو عقد من الأعوام.ومن التحديات التي تواجهها هذه المفاوضات: كيف يمكن تعريف الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في سياق اتفاق منظمة التجارة العالمية، ما طريقة تقييم صحة الأرصدة السمكية، هل بالاستناد إلى مفهوم "الغلة المستدامة القصوى"، أم الاعتماد إلى بيانات كمية ووضع نماذج لذلك، أو الاستناد إلى حكم الخبراء، كيفية تحديد متى يكون الرصيد السمكي العالمي قد تم استنزافه بالصيد المفرط، ومتى يحدث الصيد المفرط، وكيف يمكن للحكومات أن تطبق ضوابط الإعانات مع قلة فرص الوصول إلى البيانات المتعلقة بحالة مخزوناتها؟ هناك أيضا اختلافات في كيفية سيطرة الحكومات على مصائد الأسماك.جميع هذه الأمور تعاني ضعفا في التعريفات والبيانات، كما أن صيد الأسماك عادة ما يكون متعدد الأنواع.