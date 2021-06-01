السعودية تبحث فرص التعاون في اقتصاد الفضاء مع بريطانيا

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه في مقر الهيئة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية - عضو البرلمان البريطاني- كواسي كوارتنج.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية, إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.

حضر اللقاء معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.