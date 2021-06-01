بنك إنجلترا المركزي : نراقب تضخم أسعار المساكن جراء التعافي السريع للاقتصاد

قال نائب محافظ المركزي الإنجليزي إن البنك يراقب باهتمام الارتفاع الكبير في أسعار المساكن مع تقييم احتمال أن يؤدي التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى استمرار معدل التضخم المرتفع.

ونقلت "الجارديان" عن ديف رامسدن القول إن هناك خطر في أن يزيد الطلب على العرض في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أكثر شمولا للضغوط التضخمية "وهو أمر نحترس منه تماما .. نراقب باهتمام سوق المساكن ومجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الآنية".

وقال في مقابلة مع الصحيفة البريطانية إن البنك المركزي الانجليزي لن يتغاضى عن معدل التضخم ويمكن أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتا.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي متفائل بشأن التعافي الاقتصادي لكن يمكن أن يكون معدل التضخم أقل من التوقعات إذا تباطأ الاقتصاد بعد فترة الانتعاش الأولية للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى السلالات المتحورة من كورونا أو الآثار النفسية طويلة المدى للجائحة على سلوكيات المستهلكين كأسباب محتملة لتباطؤ الاقتصاد. وعن إمكانية لجوء المركزي إلى سياسة سعر الفائدة السلبية قال وجود سياسة نقدية جاهزة للاستخدام يختلف عن استخدامها بالفعل. مضيفا أن البنك لن يقدم على هذه الخطوة.