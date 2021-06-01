هيئة السوق توافق على خطة دمج أعمال شركة الأهلي المالية و"سامبا كابيتال"

أعلن البنك الأهلي السعودي بأنه تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، وقال البنك بأنه من المتوقع أن يتم الاندماج خلال الربع الثالث من عام 2021.