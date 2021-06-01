"المتطورة" تعلن عدم انعقاد الجمعية العامة للشركة لعدم اكتمال النصاب

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، وذلك عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث أن نصاب الاجتماع الثاني يعتبر حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال 25% حسب النظام الاساسي للشركة.

وقالت الشركة بأن نسبة الحضور 18.44%، كما قالت بأنه لا يوجد أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح أو فيما يتعلق بعمل المراجع الخارجي.