تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي

ويعد التطبيق أحد أفضل تطبيقات حساب السعرات الحرارية الذي يساعد المستخدم بناء على طوله ووزنه وعمره وأهدافه، على الوصول إلى أفضل نتيجة من خلال تحديد السعرات الحرارية المسموحة له على مدار اليوم، ويتميز التطبيق بقاعدة بيانات غذائية ضخمة تمكن المستخدم من الحصول على معلومات حول السعرات الحرارية للطعام الخاص به، وذلك من خلال الماسح الضوئي المدمج مع التطبيق لمسح رمز الباركود المتوافر على الأطعمة المعلبة.
ويحتوي التطبيق على ميزة التحديات التي تساعد المستخدم على صنع التحديات الخاصة به أو المشاركة في التحديات المتاحة، وذلك بهدف تشجيع المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم، فبصرف النظر عن النظام الغذائي الذي يتبعه فإن التطبيق يمده بالإرشادات التي تساعده على المحافظة على ذلك النظام للوصول إلى الوزن الصحي.
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