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أخبار الشركات- محلية

عمار الخضيري رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي

عمار الخضيري رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي

«الاقتصادية» من الرياض

أعلن البنك الأهلي استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على اختيار وتسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة ورئيس لجنة المراجعة ، وبناء عليه تم:

أولاً: تعيين عمار بن عبد الواحد الخضيري (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميّد (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تعيين عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مستقل) رئيساً للجنة المراجعة، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقرار التعيين أو انتخاب عضواً آخر.

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