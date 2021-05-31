"تاسي" يغلق فوق مستوى 10550 نقطة بسيولة هي الأعلى في شهرين

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع هو الخامس على التوالي، حيث استطاع المؤشر العام الإغلاق فوق مستوى 10550 نقطة وبسيولة هي الأعلى في شهرين.



وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10551 نقطة مرتفعا بنحو 4 نقاط والتي تعادل 0.03 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 13.43 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 464.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 518.7 ألف صفقة.

وأتت أسهم مجموعة الأبحاث والإعلام على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد صعودها بالحد الأعلى 10 في المائة لتسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج، كذلك ارتفعت أسهم بنك الرياض وسابك وبنحو 1.1 و0.5 في المائة على الترتيب.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المتطورة وعبد اللطيف حيث سجل الأول تداولات تجاوزت 1.35 مليار ريال، فيما سجل الثاني تداولات عند 730.98 مليون ريال ليسيطر السهمين على 15.4 في المائة من سيولة الجلسة تقريبا.



إلى ذلك، صعدت أسهم 77 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تبوك الزراعية الأبحاث والإعلام وكذلك المتطورة بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه وحدات مشاعر ريت بمكاسب 7.1 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 102 شركة تصدرها أسهم العبد اللطيف بعد هبوط السهم 3.7 في المائة، تلاه أسهم سيسكو وشاكر بنحو 3.1 في المائة لكل منهما.