5 صفقات خاصة على "مشاعر ريت" بقيمة 131 مليون ريال تشكل 22% من وحدات الصندوق

شهد سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم عن إجراء 5 صفقات خاصة بقيمة 131.54 مليون ريال على نحو 12.6 مليون وحدة تمت على وحدات مشاعر ريت والمدرجة في السوق الرئيسية، مشكلة نحو 22 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة مشاعر ريت 10.44 2,850,000 29,754,000 مشاعر ريت 10.44 2,850,000 29,754,000 مشاعر ريت 10.44 1,200,000 12,528,000 مشاعر ريت 10.44 2,850,000 29,754,000 مشاعر ريت 10.44 2,850,000 29,754,000