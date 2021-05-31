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أسواق الأسهم- السعودية

5 صفقات خاصة على "مشاعر ريت" بقيمة 131 مليون ريال تشكل 22% من وحدات الصندوق

5 صفقات خاصة على "مشاعر ريت" بقيمة 131 مليون ريال تشكل 22% من وحدات الصندوق

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم عن إجراء 5 صفقات خاصة بقيمة 131.54 مليون ريال على نحو 12.6 مليون وحدة  تمت على وحدات مشاعر ريت والمدرجة في السوق الرئيسية، مشكلة نحو 22 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق،  وذلك على النحو التالي:

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

مشاعر ريت

10.44

2,850,000

29,754,000

مشاعر ريت

10.44

2,850,000

29,754,000

مشاعر ريت

10.44

1,200,000

12,528,000

مشاعر ريت

10.44

2,850,000

29,754,000

مشاعر ريت

10.44

2,850,000

29,754,000
 
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