الهند تسرع إنتاج اللقاحات لمكافحة كورونا

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح سيزيد إنتاجه من لقاح أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19 بنحو 40 بالمئة في يونيو حزيران، في أول خطوة لمعالجة نقص اللقاح الذي عرقل مكافحة البلاد لفيروس كورونا.

وتعاني الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، من تفش كارثي لمرض كوفيد-19 منذ الشهر الماضي، بدأ الآن فقط في الانحسار بعد أن أودى بحياة عشرات الآلاف.

ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء إن السبيل الوحيد أمام الهند لتجنب موجة ثالثة من التفشي هو تطعيم غالبية سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، بحسب "رويترز" .

وقال متحدث رسمي إن معهد سيروم، أكبر مصنع للقاحات في العالم، سينتج 90 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا في يونيو حزيران بالمقارنة مع 65 مليون جرعة شهريا ينتجها حاليا.

ولقاح أسترا زينيكا هو الأكثر استخداما في الهند، لكن شركة بهارات بيوتيك الهندية تعتزم كذلك زيادة إنتاجها من لقاح كوفاكسين إلى 23 مليون جرعة في يونيو حزيران من حوالي عشرة ملايين في أبريل نيسان، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي.

وقال المسؤول المشارك في عملية الموافقة على اللقاحات "ستكون هناك زيادة تدريجية في اللقاحات".

ولم يتلق التطعيم كاملا سوى حوالي ثلاثة بالمئة فقط من سكان الهند، وتلقى 12 بالمئة من السكان الجرعة الأولى وينتظرون الثانية. وأبلغت حكومات ولايات، بما فيها العاصمة نيودلهي، عن نقص كبير في اللقاحات، وبعض الولايات تطعم فقط كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة المرض.

وتعرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات لتبرعه بلقاحات لدول أخرى في وقت سابق هذا العام في إطار مبادرة دبلوماسية.

وسجلت الهند اليوم الاثنين أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 11 أبريل نيسان بعد تسجيل 152734 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت الهند 3128 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28 مليون إصابة وعدد الوفيات 329100 .