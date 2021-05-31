"الحبوب" : ترسية 562 ألف طن من القمح المستورد للمملكة

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد للعام 2021 بكمية 562 ألف طن من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح المؤسسة أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة أغسطس وسبتمبر وبواقع 9 بواخر 4 منها لميناء جده بـ 245 ألف طن و 3 لميناء ينبع بـ 190 ألف طن وباخرتين لميناء الدمام بـ 127 ألف طن. وأفادت أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثالثة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 1.2 مليون طن قمح فيما تواصل ومن خلال 8 فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح حيث تقدم عبر منصة "محصولي" كافة الخدمات للمزارعين والمتعلقة بتحديد فروع الاستلام وجدولة المواعيد وكافة إجراءات صرف المستحقات.