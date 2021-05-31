سبيماكو الدوائية : توزيع 120 مليون ريال أرباحا عن 2020

وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 120 مليون ريال أرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/30 بواقع ريال للسهم وبنسبة 10% من القيمة الإسمية على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاستحقاق.