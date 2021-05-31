"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية إسلامية مع البنك الاهلي السعودي

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي السعودي وتخفيض قيمة التسهيلات من 169 ريال مليون الى 140 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل للشركة و قطع غيار لآلات ومعدات المصنع.
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