بـ 18 ألف شحنة في "البريد الدوائي" .. مستشفى الملك فهد في جازان الأول في المملكة

حقق مستشفى الملك فهد المركزي في جازان المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لشهري فبراير وأبريل من 2021 في خدمة البريد الدوائي لإيصال الأدوية لمنازل المرضى بجميع محافظات المنطقة وذلك ضمن الاحترازات الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبينت صحة جازان أن عدد الشحنات التي قام المستشفى بإيصالها بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي لمنازل المرضى بلغت خلال فبراير 4769 شحنة و 4107 شحنة خلال أبريل فيما بلغ عدد الشحنات المرسلة مباشرة لمنازل المرضى منذ مطلع يناير وحتى نهاية أبريل 18.721 شحنة.