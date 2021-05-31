زعماء عالميون يتبنون صفقة جديدة لأجل إفريقيا «2 من 2»

يؤكد إعلان روما الصادر عن القمة الصحية العالمية التي انعقدت في الـ 21 من أيار (مايو)، أنه يتمثل مفتاح مكافحة الفاشيات المرضية في المستقبل ليس فقط في نقل التراخيص، بل أيضا الخبرة إلى منتجي اللقاحات في الدول النامية. وفي انتظار إبرام اتفاقية بشأن الملكية الفكرية التي يجري التفاوض عليها حاليا في منظمة التجارة العالمية، لا بد أن تكون إفريقيا قادرة على إنتاج اللقاحات باستخدام تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال messenger RNA وإبرام صفقة في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المرتبطة بالتجارة في نظام حقوق الملكية الفكرية. بالاستفادة من زخم قمة باريس للقادة الأفارقة والأوروبيين والقيادات المالية في العالم التي انعقدت في الـ 18 من أيار (مايو)، يصبح من الممكن تمويل شراكات الإنتاج هذه والمضي قدما في الأشهر المقبلة.يتمثل المكون الثاني للصفقة الجديدة لأجل إفريقيا في الاستثمار واسع النطاق في الصحة، والتعليم، ومكافحة تغير المناخ. يجب أن نسمح لإفريقيا بعزل هذا الإنفاق عن أوجه الإنفاق على الأمن والبنية الأساسية، ومنع القارة من الانزلاق إلى دائرة جديدة من الديون المفرطة. في الأمد القريب، ورغم النجاح الباهر الذي حققه بعض الدول الإفريقية في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية، لن يوفر الدائنون من القطاع الخاص الموارد المالية اللازمة.تحتاج إفريقيا إلى صدمة ثقة إيجابية. لقد مكنتنا قمة باريس من توطيد اتفاق بشأن تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، يذهب ما قيمته 33 مليار دولار منه إلى دول إفريقية. والآن نريد أن نذهب بتعهدين طوعيين إلى ما هو أبعد من ذلك.أولا، نحن في احتياج إلى التزام من جانب دول أخرى بتعبئة جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة لمصلحة إفريقيا. وكخطوة أولى ستساعد إعادة توجيه الموارد على هذا النحو على تمكين تحرير عتبة أولية قدرها 100 مليار دولار لمصلحة إفريقيا، والدول المعرضة للخطر في أماكن أخرى.ثانيا، يجب أن تشارك المؤسسات الإفريقية في استخدام حقوق السحب الخاصة هذه لدعم التعافي في القارة والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وهذا بدوره ربما يمهد الطريق إلى إصلاح شامل للبنية المالية الدولية على النحو الذي يعطي ثقلا أكبر للمؤسسات الإفريقية.نحن ندعو كل أعضاء المجتمع الدولي إلى التعهد بهذا الالتزام المزدوج.أخيرا، يتعين علينا أن نركز على الأصل الرئيس الذي تتمتع به إفريقيا: دينامية ريادة الأعمال. تعد المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة شريان الحياة الذي يغذي مستقبل النساء والشباب في إفريقيا، لكن القطاع الخاص يظل رهينة للعمل غير الرسمي ويعاني نقص التمويل. لهذا السبب، يجب أن نركز على تحسين قدرة رواد الأعمال الأفارقة على الوصول إلى التمويل من خلال استهداف المراحل الأكثر أهمية في مشاريعهم، خاصة المراحل البادئة.كان الهدف من قمة باريس هو التوصل إلى اتفاق على أربعة أهداف: الوصول الشامل إلى لقاحات كوفيد - 19، بما في ذلك عن طريق الإنتاج في إفريقيا، تعزيز مواقف وأدوار مؤسسات عموم إفريقيا في إطار بنية مالية دولية جديدة، إعادة إطلاق الاستثمار العام والخاص، ودعم التمويل واسع النطاق للقطاع الخاص الإفريقي. وتتمثل مهمتنا في الأشهر المقبلة في تعزيز هذه الأهداف في المحافل الدولية وكجزء من فترة رئاسة فرنسا المقبلة لمدة ستة أشهر لمجلس الاتحاد الأوروبي.وقع على هذا الاتفاق والتعليق أيضا أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، وبيدرو سانشيز بيريز كاستيون، رئيس وزراء إسبانيا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومحمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، ومحمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبوظبي، وفيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي، وفور جناسينجبي، رئيس توجو، والحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، وعبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، وفيليب نيوسي، رئيس موزمبيق، ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا، وروش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، وغزالي العثماني، رئيس جزر القمر، ونانا أكوفو آدو، رئيس غانا، وجواو لورينسو، رئيس أنجولا، وسهلورق زودي، رئيسة إثيوبيا، ومحمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا، وقيس سعيد، رئيس تونس، وباه نداو، رئيس مالي السابق، ومحمد بازوم، رئيس النيجر، وألبرت باهيمي باداك، رئيس وزراء تشاد، وعبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، ودينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وباتريس تالون، رئيس بنين، وبول بيا، رئيس الكاميرون، وموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2021.