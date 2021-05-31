ملاءمة لتطويع مقتضيات مشهد اقتصادي جديد «1من 2»

يعمل صندوق النقد الدولي على الاستجابة للتحديات الماثلة أمام السياسات في اقتصاد عالمي سريع التغير لا يزال مفتقرا إلى التوازن من جراء أزمة كوفيد - 19، فهو يجري تحديثا للطريقة التي يقدم بها مشورته المنتظمة بشأن السياسات للدول الأعضاء، أي: العملية المعروفة باسم الرقابة.وفي هذا السياق، سيظل الفحص المنتظم لسلامة اقتصادات الدول الأعضاء، والمعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة، تغطي قضايا المالية العامة وقضايا النقد وسعر الصرف والقضايا المالية، وهي التي تشكل محور عمل الصندوق. وفي المستقبل، سنباشر بانتظام إدماج القضايا ذات التأثير الاقتصادي الكلي الكبير، مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية، بغية أداء تكليفنا الرقابي بصورة أفضل.وستكون مواءمة المشورة بشأن السياسات تبعا لظروف كل بلد عضو وتوجيهها نحو الأهداف الصحيحة عاملين مساعدين أيضا لصناع السياسات في سعيهم للاستعداد بصورة أفضل لتحول المشهد الاقتصادي.وحول استراتيجية عالم سريع التغير محفوف بالتحديات الجديدة والقديمة، فإن جائحة كوفيد - 19 تمثل نقطة تحول في القرن الـ 21 الذي لا يزال في أعوامه المبكرة. فقد كشفت الجائحة النقاب عن مخاطر وتداعيات جديدة، وأوجه عدم يقين كبير بشأن التعافي. وقد كانت آفاق التغير الهائل موجودة حتى قبل تفشي الجائحة. فالعالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم، واتجاهات التحول الرقمي وعدم المساواة آخذة في التسارع، ومعالجة تغير المناخ أصبحت الآن أولوية قصوى.وعلاوة على ذلك، يتعين الآن على صناع السياسات أن يتغلبوا على أزمة كوفيد - 19، وذلك في المقام الأول بإنقاذ الأرواح والأرزاق، ثم بضمان تعاف مستدام وتجنب الإصابة بندوب اقتصادية.ولتحقيق هذا الهدف، يجب عليهم مواجهة أسئلة ليس لها في الأغلب إجابات سهلة، ومنها: كيف ينبغي معايرة السياسات للحفاظ على الدعم الملائم مع ضمان الاستقرار واستمرار النمو؟ كيف ينبغي أن تكون استجابة صناع السياسات إزاء ضيق حيز المناورة بسبب الاستخدام المكثف للأدوات الاقتصادية الكلية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية؟ وكيف يمكن إدارة التعافي الاقتصادي الذي يتسم بمساراته المتباعدة وغير المتزامنة، حيث تتمكن الدول التي لا تزال في معركة مع الجائحة من تجنب التقهقر مسافة أكبر وراء الركب؟.وبشأن تحديث إطار الرقابة لدى الصندوق ولمواجهة هذه التغيرات تتطور مشورة الصندوق بشأن السياسات، سواء من حيث الجوهر أو في طريقة انخراط الصندوق مع دوله الأعضاء.ويظهر هذا التوجه الجديد بوضوح في مراجعة الرقابة الشاملة لعام 2021، التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق أخيرا. وتعكس هذه المراجعة الأولى منذ 2014 ما أجري من مناقشات موسعة مع السلطات في الدول الأعضاء، والخبراء الخارجيين، والأطراف المعنية الأخرى. وهي تحدد أربع أولويات ستوجه رقابة الصندوق في المستقبل:التصدي للمخاطر وأوجه عدم اليقين: في سياق المشورة بشأن السياسات، سيتعين إجراء تقييم أفضل لمجموعة من النتائج الممكنة. ومن شأن هذا التقييم أن يساعد على التأهب لسيناريوهات أسوأ من تلك المتوقعة، مع ضمان استفادة السياسات من المفاجآت والفرص الإيجابية.وسيتطلب هذا فهما أفضل للمفاضلات بين المخاطر والمنافع، بدعم من عمليات تخطيط للطوارئ وسياسات موجهة صوب إدارة المخاطر. ويمكن أن تتضمن هذه المشورة اعتبارات كمية، كقيمة التأمين الذي ينبغي شراؤه لمواجهة الكوارث الطبيعية، وجوانب نوعية، مثل كيفية الاستفادة من تحقيق نمو غير متوقع... يتبع.