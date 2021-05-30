السعودية الـ16 بين دول العالم في احتياطي الذهب بـ323.1 طن .. وأمريكا في الصدارة

تستحوذ السعودية على 23.5 في المائة من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية العام الماضي، بنحو 323.1 طن، فيما يملك العرب نحو 1375.5 طن بنهاية الفترة نفسها.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن احتياطيات السعودية من الذهب شكلت بنهاية العام الماضي، نحو 0.92 في المائة من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.24 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 3.9 في المائة من الاحتياطي العالمي.

وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حائزي الذهب عالميا، بنهاية العام الماضي، فيما تحتل السعودية المرتبة الـ18 بين كبار الملاك العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.

فيما تعد السعودية الـ 16 بين دول العالم بين كبار ملاك الذهب، في حال استثناء صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.

وعن الترتيب عربيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين الـ18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهب فيما الدول الثماني الأخرى لم تعلن عن احتياطي.

يعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا للقوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها "كورونا"، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة.

وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية.



الترتيب عالميا



حلت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الأول بين دول العالم من حيث احتياطياتها من الذهب، بنحو 8.1 ألف طن يشكل 23.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، تليها ألمانيا بنحو 3.4 ألف طن يعادل 9.5 في المائة من احتياطي الذهب العالمي بنهاية 2020.

ثالثا جاء صندوق النقد الدولي باحتياطي من الذهب يبلغ 2.8 ألف طن يعادل 8 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم إيطاليا باحتياطي من الذهب يصل إلى 2.5 ألف طن يعادل 7 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا باحتياطي من الذهب يبلغ 2.4 ألف طن يعادل 6.9 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم روسيا باحتياطي من الذهب يصل إلى 2.3 ألف طن يشكل 6.5 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

سابعا جاءت الصين باحتياطي يبلغ 1.9 ألف طن يمثل 5.5 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم سويسرا باحتياطي يبلغ ألف طن يعادل 3 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وحلت اليابان في المركز التاسع باحتياطي يصل إلى 846 طنا يشكل 2.4 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم الهند باحتياطي يبلغ 695.3 طن يعادل 2 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وفي الترتيب الـ 11 جاءت هولندا باحتياطي يبلغ 612.5 طن تمثل 1.7 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم تركيا باحتياطي يصل إلى 512.6 طن يعادل 1.5 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وجاء في المرتبة الـ13 البنك المركزي الأوروبي باحتياطي يبلغ 504.8 طن يشكل 1.4 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم تايوان باحتياطي يصل إلى 423.6 طن يعادل 1.2 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

وحجزت كازاخستان المركز الـ 15 باحتياطي يبلغ 395.8 طن يمثل 1.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم البرتغال 382.6 طن (1.1 في المائة من العالم).

وأوزباكستان الـ17 باحتياطي 355.8 طن يمثل 1 في المائة من العالم، ثم السعودية في المرتبة الـ18 باحتياطي يبلغ 323.1 طن يعادل 0.92 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.



الترتيب عربيا



في المرتبة الثانية عربيا خلف السعودية، جاءت لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 20.9 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر باحتياطي يبلغ 173.6 طن، يعادل 12.6 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

رابعا تأتي ليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن، يمثل 8.5 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم العراق باحتياطي يبلغ 96.4 طن، يشكل 7 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وفي المرتبة السادسة جاءت مصر باحتياطي يبلغ 80.2 طنا، يمثل 5.8 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الكويت باحتياطي يصل إلى 79 طنا، يشكل 5.7 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

ثامنا تأتي الإمارات باحتياطي يبلغ 57.6 طن، يشكل 4.2 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم قطر باحتياطي يصل إلى 56.7 طن، يعادل 4.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

عاشرا، الأردن باحتياطي يبلغ 43.5 طن، يمثل 3.2 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم سوريا باحتياطي يبلغ 25.8 طن، يشكل 1.9 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

وجاءت المغرب في المرتبة الـ 12 باحتياطي يصل إلى 22.1 طن، يشكل 1.6 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم تونس باحتياطي يبلغ 6.8 طن، يشكل 0.5 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

خلفهم البحرين باحتياطي يبلغ 4.7 طن، يشكل 0.3 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم اليمن باحتياطي يبلغ 1.6 طن، يشكل 0.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي.

تلتهم موريتانيا باحتياطي يبلغ طن ذهب، يشكل 0.07 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم سلطنة عمان وجزر القمر باحتياطي يبلغ 0.02 طن لكل منهما، يشكل 0.001 في المائة من احتياطي الذهب العربي.



وحدة التقارير الاقتصادية