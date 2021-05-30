الهند .. الجائحة تفاقم الجوع وتزيد خسائر الاقتصاد

تعيش رشيدة جليل في حالة قلق، من احتمال عدم تمكنها من إطعام أطفالها السبعة، في وقت تدخل فيه موجة كوفيد الفتاكة ملايين العائلات الهندية في دوامة الفقر، وتكتفي السيدة البالغة 40 عاما وزوجها عبدالجليل "65 عاما" وأطفالهما في الأساس بوجبة واحدة يوميا.ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت جليل وهي تعد الخبز التقليدي "روتي" من أجل الوجبة الوحيدة لليوم في شقتهم الصغيرة للغاية في نيودلهي "عندما نشعر بالجوع والعطش، ينتابني شعور بالعجز والقلق: كيف سأعيش هكذا؟".وتابعت "نحاول تدبر أمورنا بأي مبلغ يتمكن زوجي من كسبه، إذا كان غير كاف، أبقى جائعة لأتمكن من إطعام أطفالي".وأودى فيروس كورونا بـ160 ألف شخص في غضون ثمانية أسابيع وأغرق المستشفيات وأدى إلى إغلاق عديد من الأعمال التجارية في الهند.ويحذر الخبراء من أزمة أخرى محدقة، مع ازدياد الجوع في أوساط فقراء الهند، الذين لا يزالون يعانون تداعيات أول إغلاق فرض العام الماضي.وقالت أنجالي باردواج من حملة "الحق في الحصول على الغذاء"، "إنها أزمة مزدوجة يواجهها الفقراء في البلاد، هناك أزمة صحية وأزمة أخرى اقتصادية".وتابعت "لدينا أزمة صحية ضخمة.. وكان على كثيرين إنفاق كل مدخراتهم في محاولة لتقديم الرعاية الطبية لعائلاتهم".وكشفت دراسة أعدتها جامعة "عظيم بريمجي" في بنجالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر "أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يوميا" في العام الأول من الوباء.وأشار مركز مراقبة الاقتصاد الهندي إلى أنه تمت خسارة أكثر من 7.3 مليون وظيفة خلال نيسان (أبريل) وحده، ما يعني مأساة إضافية في الدولة حيث تعمل 90 في المائة من القوة العاملة بشكل غير رسمي في غياب أي أمان اجتماعي، وحيث ملايين غير مؤهلين بالتالي للحصول على حصص الإعاشة الحكومية الطارئة.وقال أميت باسول الأستاذ المساعد الذي شارك في إعداد دراسة جامعة "عظيم بريمجي" لـ"فرانس برس"، "دخل عديد من الأشخاص في الفقر العام الماضي، باتوا مدينين.. وكان عليهم خفض استهلاكهم للغذاء".وأضاف "لذا فإن الموجة الثانية تأتي لتفاقم وضعا خطيرا وصعبا للغاية".ولجأ عبدالجليل إلى جر عربة "ريكشا" تقليدية لإطعام عائلته، بعدما لم يعد بإمكانه العثور على عمل في مجال البناء خلال الإغلاق الجديد الذي فرض في نيودلهي.وبعدما كان يجني نحو 500 روبية "سبعة دولارات"، بات دخله حاليا لا يتجاوز مائة روبية، وقال "في بعض الأيام، لا أجني شيئا".وتابع "كأرباب أسر، علينا إيجاد طريقة ما لكسب العيش سواء عبر التسول أو الاستدانة، لا خيار لدينا".خلصت دراسة جامعة "عظيم بريمجي" إلى أنه خلال إغلاق العام الماضي، خسر نحو مائة مليون شخص وظائفهم في الهند. وبعدما رفعت القيود، فشل 15 في المائة في العثور على وظيفة بحلول نهاية 2020، بما في ذلك 47 في المائة من النساء العاملات.وأجبر عديد ممن عادوا إلى العمل على القبول بأجور أقل، ما تركهم أكثر عرضة للخطر عندما ضربت الموجة الثانية من كوفيد.في الأثناء، لا يملك ما يقدر بمائة مليون هندي، بمن فيهم عبدالجليل وزوجته، بطاقات تمكنهم من الحصول على معونات غذائية حكومية، بحسب باردواج.وتنظم منظمة "الحق في الحصول على الغذاء" حملات لتوفير معونات غذائية للمحتاجين، حتى إن لم تكن في حوزتهم بطاقات الحصص الغذائية.وفي وقت سدد الوباء ضربة لأعوام تم خلالها خفض نسب الفقر، يحذر خبراء من أن كثيرا من الناس قد يبقون عالقين في دوامة الفقر حتى بعد رفع تدابير الإغلاق.وقال باسول "هناك مخاوف، من أن نعلق في اقتصاد يعاني كسادا طويل الأمد، حيث يكون الطلب منخفضا في المجمل، نظرا إلى أن الناس لم يتمكنوا من استعادة وظائفهم ومداخيلهم. ومع عدم قدرتهم على النهوض.. يطول أمد الدوامة".وشهد بوبيندر سينج، وهو ممول صغير عمل على توزيع الغذاء للمحتاجين خلال فترتي الإغلاق، على ازدياد اليأس في أوساط مئات الرجال العاطلين عن العمل الذين ينامون في العراء على جانب طريق سريع مكتظ في نيودلهي. ولدى وصوله حاملا عبوات من الطعام، يسارع الرجال بحماسة للوقوف في طابور خلف سيارته.ويؤكد سونيل ثاكور "50 عاما"، الذي خسر وظيفته كنادل في أحد الفنادق خلال الإغلاق، "الناس عالقون هنا بسبب شعورهم بالعجز".ويقول "إذا قدموا إلى هنا حاملين معهم الطعام، نحصل على فرصة للأكل، وفي حال عدم قدومهم، نبقى جوعى".