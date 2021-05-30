جونسون يدعو إلى اتفاق ضمن مجموعة السبع على جوازات السفر الصحية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله أن تتوصل قمة مجموعة السبع المقبلة إلى اتفاق بشأن شهادات سفر للأشخاص المطعّمين وبدء مناقشات حول "معاهدة عالمية" للتعامل مع الأوبئة.

وقال جونسون في مقابلة بثتها قناة سي بي سي الكندية العامة الأحد "نحتاج إلى اتفاقيات بشأن أمور مثل جوازات سفر اللقاح وشهادة كوفيد وما شابه".

وأضاف رئيس حكومة بريطانيا التي ستستضيف قمة مجموعة السبع في كورنوال (جنوب غرب) بين 11 و13 حزيران/يونيو، "يجب أن يكون هناك نوع من الاتفاق على مستوى مجموعة السبع حول كيفية اعداد جوازات اللقاح".

وتابع "ما نحتاج اليه هو معاهدة عالمية بشأن التأهب للأوبئة"، مشددا على أن 2020 كان "عاما رهيبا للإنسانية" و"لكل من يؤمنون بالتعاون الدولي" لأن "العالم شهد بلقنة" بحيث أبقى الجميع وسائلهم الوقائية لأنفسهم مع صعوبات في تشارك اللقاحات.

وشدد في المقابلة التي أجريت الجمعة على أن "التلقيح يجب أن يكون مهمة عالمية وعلينا أن نضمن أن المعركة ضد الوباء المقبل هي أيضا مهمة عالمية".

وشدد جونسون على ضرورة توفير اللقاحات في أسرع وقت للدول النامية، إذ "لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنين. نريد أن تحاول مجموعة الدول السبع أن تتفق أنه بدلا من استكمال تطعيم العالم بأسره بحلول عام 2024 أو 2025 (...) يتم ذلك بحلول نهاية العام المقبل، في 2022".

وفي ما يتعلق بمصدر الفيروس المسؤول عن الوباء الحالي، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه وفق المعلومات الموجودة في حوزته، يرجح أن يكون مصدره حيوانا وليس مختبرا. وتدارك "لكنني لا أستبعد أي احتمال".