عاد المدير لكن الموظفون باقون في منازلهم

بلغ من تفاني تشيزلي مادوكس دورسي في عملها رئيسة تنفيذية لشبكات American Urban Radio Networks أنها كانت تعمل كل يوم من مكتب الشركة في مانهاتن على مدار الأشهر التسعة الماضية، قبل وقت طويل من تلقيها لقاح كوفيد - 19.مع انحسار الوباء وإعادة فتح مدينة نيويورك، تفكر مادوكس دورسي في كيفية إعادة موظفيها الذين اعتاد كثير منهم على العمل من المنزل خلال العام الماضي.عندما سئلت عما إذا كان مجرد التطعيم يكفي لإقناع الموظفين باستئناف الحياة المكتبية، قالت: "أعتقد أن الأمر سيكون أكثر دقة وتعقيدا من ذلك". وعن زملائها الرؤساء التنفيذيين، قالت: "أعتقد أنه ربما يثير التهيب بعض الشيء لدينا جميعا أن ندرك أن كل شخص ليست لديه الرغبة نفسها في القدوم إلى المكتب مثلنا".عبر نيويورك والمدن الكبرى الأخرى، عاد الرؤساء التنفيذيون إلى مكاتبهم في كثير من الأحيان مقر سلطتهم وأحب البيئات إليهم. ومع ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن عمالهم لا يشعرون بالجاذبية نفسها، سواء كان ذلك بسبب مخاوف صحية، أو نقص رعاية الأطفال، أو بؤس التنقل.اعتبارا من 5 مايو، أظهر مقياس "العودة إلى العمل" الذي نشرته شركة Kastle Systems، الشركة المصنعة لأنظمة أمان المكاتب، نسبة إشغال تبلغ 16.3 في المائة فقط في مكاتب نيويورك، بزيادة 0.1 في المائة على الأسبوع السابق، وفقط بضع نقاط مئوية من نوفمبر.تتحدث روث كولب هابر، الرئيسة التنفيذية لشركة وارتون للاستشارات العقارية، عن الرؤساء التنفيذيين الذين يتشاورون معها بشأن الاحتياجات لممتلكات شركاتهم: "إنهم يحاولون معرفة كيفية إعادتهم، ومن يمكنهم حقا الضغط عليه".وافق ديفيد روبنشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة Rubenstein Partners، شركة للعقارات التجارية، على ذلك. ويقول: "عاد معظم الرؤساء التنفيذيين ويريدون عودة القوى العاملة لديهم".على المحك الرؤى المتنافسة لمكان العمل في المستقبل، ودرجة المرونة التي يجب أن يتمتع بها العمال في تقرير أين وكيف يؤدون وظائفهم. أو، كما تنبأت كولب هابر في مذكرة حديثة للعملاء، "قد تأتي الحرب الطبقية قريبا إلى مكتب قريب منك فيما يتعلق بنطاق العمل الهجين".كما أن النتيجة ذات أهمية حيوية لمدن مثل نيويورك التي بنت اقتصاداتها على أبراج مكاتب مكتظة بكثافة، والمستثمرين الذين يمتلكون مثل هذه المباني. إذا عمل مزيد من الناس من المنزل، فقد ينخفض الطلب على المساحات المكتبية وقد تكون قيمة هذه العقارات أقل بكثير. منذ الآن الإيجارات تتعرض لضغوط، وذلك بفضل وفرة المساحات غير المرغوب فيها التي تغرقها الشركات في سوق الإيجار من الباطن.لن تكون هذه المرة الأولى التي يغير فيها وباء معين ميزان إدارة العمل. بعد أن اجتاح الطاعون الأسود أوروبا في القرن الـ 14 تاركا الحقول دون العاملين من المزارعين، اضطر ملاك الأراضي إلى منح رواتب وشروط أفضل للعاملين.في الأيام الأخيرة، أصدرت عدد من الشركات مراسيم للموظفين للعودة إلى المكتب. أصبحت "جيه بي مورجان تشيس" أول شركة مالية كبرى تحدد موعدا مؤكدا، حيث أخبرت العمال الشهر الماضي أنها تتوقع عودة معظمهم في يوليو. (ربما لا يكون ذلك مفاجئا لأن البنك يبني مقرا جديدا بمساحة 2.5 مليون قدم مربعة في بارك أفينيو). وقد حذا كل من بلاكستون وجولدمان ساكس وآخرين حذوها.في رسالة حديثة إلى الموظفين، توقع سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن نسبة 60 في المائة من قوتها العاملة ستقضي بضعة أيام في الأسبوع في المكتب، مع 20 في المائة في العمل عن بعد بشكل دائم، و20 في المائة في المكتب بدوام كامل.آرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم تحدث في مقابلة مع ياهو فاينانس، أنه يتوقع أن يتبنى 80 في المائة من الموظفين نموذجا هجينا، وأن الأمر سيستغرق عاما أو أكثر حتى يتم تسوية الوضع.في السر، يقول بعض المديرين التنفيذيين: إنهم يميلون إلى الضغط على الموظفين لكنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى قيام عمال موهوبين بالاندفاع إلى الخارج نحو الشركات المنافسة التي ترغب في السماح بمزيد من المرونة.قال روبنشتاين، الذي يعتقد أن معظم العمال سيتبعون رئيسهم إلى المكتب بحلول سبتمبر، إن لم يكن قبل ذلك مضيفا: "كما أرى فإن رئيس الموارد البشرية والرئيس التنفيذي لكثير من الشركات يجرون هذه المناقشة في الوقت الحالي". بحلول ذلك الوقت، يفترض أن يعاد فتح المدارس -على الأقل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- وستكون اللقاحات متاحة لأي شخص يريد لقاحا. وقال: "لا أعتقد أن تغييرا هائلا سيحدث. سيرغب الناس في أن يكونوا موجودين عند اتخاذ القرارات وتحدث الأشياء".لكن فيل كيرشنر، الذي قاد وصول وي ويرك إلى الشركات الكبرى، وهو الآن مستشار في مكان العمل، يرى مزيدا من التغييرات العجيبة على قدم وساق. وجادل بأن الوباء أكد فقط تحولا نحو حياة عمل أكثر مرونة كانت جارية منذ أعوام، لكنه تحول رفض عديد من الرؤساء التنفيذيين إلى الاعتراف به.وقال: "الرغبة في مزيد من المرونة ليست جديدة. ما كان يعيقها هو المديرون الذين أرادوا رؤية العمال أمامهم للتأكد من أنهم منتجون. والآن تم قطع تلك الضمادة".حتى قبل الوباء، كانت السلطة تتغير في الوقت الذي انضمت الشركات التي تتنافس على العمال الشباب الموهوبين إلى سباق تسلح حول المرافق والمتطلبات في محاولة لجعل مكاتبها أكثر جاذبية لجيل جديد. في عالم أصبحت فيه القهوة الفاخرة، وغرف اليوجا، والتدليك، وتوصيل البقالة، والمساحة الخارجية ضرورية بحكم الموضة الرائجة، فإن المرونة -القدرة على العمل عن بعد لجزء من الوقت على الأقل- حافز آخر.أوضح كيرشنر: "يتعين على الشركات أن تعمل بجدية متزايدة باستمرار لجعل العمل لمصلحتها مقنعا حقا"، واصفا عقلية العمال الشباب على النحو التالي: "اعتدت أن أعمل في المكتب، الآن لا أفعل ذلك. لذا عليك أن تقنعني لماذا ينبغي علي ذلك".نادر سيتلس، الذي يشرف على مساحة ستة ملايين قدم مربعة من مساحة المكاتب في نيويورك لشركة نوفين، لديه وجهة نظر مماثلة. تستثمر شركته في وسائل راحة تشبه الفنادق في مكاتبها. قال: "أيا كان من لديه أفضل بيئة ناجعة، فإنه سيرحب بالموظفين مرة أخرى، هذا هو من سيفوز".يتحدث آخرون عن رعاية الأطفال والرعاية الطبية في الموقع. في نيويورك، حيث تلوح وسائل النقل العام كعقبة خاصة، يناقش البعض الحوافز الضريبية للركاب.بعض الوظائف أكثر ملاءمة للعمل المرن من غيرها. مبرمج على سبيل المثال، قد ينفذ كثيرا من المهام بمفرده، مقابل تفاعل مسؤول تنفيذي للتسويق مع الآخرين باستمرار. مثل كثير من الرؤساء التنفيذيين، تقول مادوكس دورسي إنها مستعدة لتحمل مزيد من المرونة بعد كوفيد، لكنها تشعر بالقلق من أن التنسيق والتعاون اللازمين لإنتاج البرامج الإذاعية ثم بيعها سيعاني.قالت: "للحصول على تعليقات فورية مع أعضاء الفريق، يجب أن نشارك جميعا في الوقت نفسه. لذلك إذا كان لديك أشخاص يقررون في بداية الأسبوع في أي يوم يأتون إليه، يبدو الأمر كما لو أننا نعمل أكثر نحو جداول فردية بدلا من أن يكون لدينا هدف مشترك كشركة لما نحاول تحقيقه".وتكشف دورسي أنه ليس من السهل تحديد من يجب أن يكون في المكتب ومن لا يحتاج إلى ذلك. قد لا يرى الموظف الأكبر سنا الذي يتمتع بخبرة وعلاقات عميقة في الشركة، مغزى من تحمل رحلة طويلة ليقضي وقتا أو يقوم بمهمة يمكنه القيام بها بسهولة من المنزل. بل ستكون الجدوى بالنسبة إليه أقل حتى من ذلك إذا كان لديه أطفال صغار.لكن غيابهم قد يحرم الموظفين الأصغر سنا الذين يستفيدون من العمل بجانبهم. وقالت: "إنه اختيار شخصي لكن ما يتعين علينا نحن الرؤساء التنفيذيين القيام به إدارة عدد لا يحصى من الخيارات الشخصية، وفي بعض الأحيان تكون هذه متعارضة تماما".