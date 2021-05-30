كيف تحول صانعو الأدوية من أبطال اللقاحات إلى أشرار براءات الاختراع؟

عندما قام جو بايدن بجولة في مصنع خاص بتصنيع لقاح كوفيد - 19 التابع لشركة فايزر في كالامازو من ولاية ميتشجان الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن زيارته تمثل توطيدا للعلاقات بين واشنطن وشركات الأدوية الكبيرة.قال الرئيس الأمريكي لألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، في شباط (فبراير): "أردت أن أحضر ألبرت، لأشكرك وأشكر جميع العمال هنا".بعد أسابيع، كانت كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية، توبخ بورلا بشدة أثناء مكالمة هاتفية لبحث ما إذا كان ينبغي للإدارة أن تدعم خطوة لتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد - 19.لقد أثارت لهجة تلك الدعوة، التي أعقبها قرار دعم اقتراح مراجعة براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، مخاوف لدى البعض في صناعة الأدوية، الذين يخشون أن يفقدوا رأس المال السياسي المتراكم خلال الوباء في لحظة حاسمة من كفاحهم ضد ضوابط تسعير الأدوية في الولايات المتحدة."في أحد الأيام، يتم تكريم بورلا من قبل الرئيس لصنعه اللقاحات التي من شأنها المساعدة على إنهاء الوباء، وفي اليوم التالي يتم إلقاء محاضرة عليه من أحد كبار مسؤولي بايدن لعدم إمداد الهند باللقاحات رغم عدم الموافقة على لقاح فايزر هناك". قال أحد الأشخاص المطلعين على المكالمة: "لقد هز الصناعة قليلا".كان صانعو الأدوية الأمريكيون هدفا للنقد السياسي لأعوام طويلة، متهمين بتأجيج وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة وجعل علاجاتهم باهظة الثمن بالنسبة لملايين الأمريكيين.يأمل كثيرون في الصناعة أن تساعد استجابتهم للوباء على إقناع السياسيين والجمهور الأوسع بأن الولايات المتحدة تستفيد من وجود صناعة صيدلانية جيدة التمويل مع حماية قوية للملكية الفكرية. ونفذت البلاد واحدة من أسرع عمليات إطلاق لقاح كوفيد - 19في العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإمدادات الثابتة من شركة فايزر ومنافستها الأصغر موديرنا.قالت سالي سوزمان، كبيرة مسؤولي شؤون الشركات في شركة فايزر: "يعد لقاح كوفيد - 19 دليلا على الجمع القوي بين العلوم المتقدمة والقطاع الخاص".الجمهور موافق. وجدت الاستطلاعات التي أجراها استطلاع هاريس أن الموافقة على صناعة الأدوية تضاعفت تقريبا من 32 في المائة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي إلى 62 في المائة في شباط (فبراير) من هذا العام.لكن قرار دعم التحرك في منظمة التجارة العالمية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الدولية على لقاحات كوفيد يشير إلى أن إدارة بايدن ليست مقتنعة تماما بالحجج التي طرحها حشد جماعات الضغط الممول جيدا لشركات الأدوية.قال مايكل كاريير أستاذ القانون في جامعة روتجرز في كامدن، نيو جيرسي: "حقيقة أن إدارة بايدن كانت مستعدة لدعم التنازل تظهر أن الجدل قد تغير وأن صناعة الأدوية لن تكون قوية كما كانت في الماضي".وتنفق الصناعة على الضغط أكثر بكثير من أي نشاط آخر -نحو أكثر من 92 مليون دولار هذا العام، وفقا للأرقام التي جمعها مركز السياسة المستجيبة ومقره واشنطن. هذا هو أكثر من ضعف الإنفاق من صناعة الإلكترونيات، وهي ثاني أكبر إنفاق.كما أنها تتبرع بشكل ليبرالي وبصورة متزايدة للديمقراطيين. تظهر أرقام مركز السياسة المستجيبة أن عام 2020، كان أول عام تقدم فيه الصناعة أكثر بكثير للمرشحين الديمقراطيين مقارنة بالمرشحين الجمهوريين.تبرعت شركة فايزر بمليون دولار لصندوق بايدن الافتتاحي رغم أن الأموال لم تشتر هذا النوع من الوصول عالي المستوى الذي كان من الممكن أن تفعله في الأعوام السابقة بسبب الطبيعة الافتراضية لعديد من الأحداث الافتتاحية.إن الصناعة مشغولة في المقام الأول بقضيتين في واشنطن: التنازل عن الملكية الفكرية الذي اقترحته منظمة التجارة العالمية والتشريعات للحد من أسعار الأدوية. وفيما يتعلق بالأول، تحرص الشركات على الحد من نطاق أي تنازل. فيما يتعلق بالآخر، يريدون إيقاف مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الموصوفة لكبار السن الذين يشملهم نظام الرعاية الطبية الممول من القطاع العام.وأبرز صوت للصناعة في مثل هذه القضايا ستيف أوبل الرئيس التنفيذي لمجموعة فارما الصناعية والمشغل المخضرم في واشنطن. قال: "اتخذت إدارة بايدن قرارا ملائما سياسيا (بشأن تنازل منظمة التجارة العالمية)، لكننا نعتقد أننا ما زلنا قادرين على الاعتماد على مناقشات أخرى مثل تسعير الأدوية".يشعر البعض بالقلق من أن أوبل وهو مساعد سابق للسيناتور الجمهوري تشاك جراسلي. ومن الواضح أنه مؤسسي وجمهوري لدرجة أنه لن يتمكن من تحقيق تقدم في الإدارة والكونجرس الخاضعين للسيطرة الديمقراطية. بدلا من ذلك، يقول البعض إن ميشيل ماكموري هيث، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصغيرة، قد تحقق مزيدا من النجاح. قال أحد أعضاء جماعة الضغط في الصناعة: "كان ستيف ناجحا للغاية لأعوام لكن ميشيل أكثر ديناميكية وأقل تعصبا".هناك طلب قوي على العاملين في الصناعة الذين لديهم صلات عميقة داخل الحزب الديمقراطي، مثل سوسمان، التي عملت مسؤولة كبيرة في وزارة التجارة خلال إدارة كلينتون. وكذلك آديبرا ديكسون، المديرة السابقة لموظفي وزير الصحة كزافييه بيكيرا. تعمل ديكسون في شركة فيروكس ستراتيجيز وقد تم تعيينها أخيرا من قبل إيلي ليلي التي تعرضت لانتقادات بسبب رفع أسعار عقاقير الأنسولين الخاصة بها.قالت ديكسون إن الصناعة يجب أن تركز على كيف يمكن للعلاجات أن "تخفف الفوارق الصحية" عند مناقشة أسعار الأدوية. وأضافت: "بينما يسير إطلاق اللقاح الأمريكي بشكل جيد، لا يزال هناك أشخاص لا يتم التعامل معهم. قبل التسرع في تنفيذ إعفاء منظمة التجارة العالمية، ربما ينبغي علينا حل مشكلاتنا أولا".في غضون ذلك عينت "موديرنا" شركة من شركات الضغط الخارجية التي يضم فريقها نديم الشامي، رئيس الموظفين السابق لنانسي بيلوسي المتحدثة الديمقراطية لمجلس النواب، وكارمنسيتا وهوندر، المساعد السابق لتشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. وهناك بعض الدلائل على أن جهودهم تؤتي ثمارها.في مايو الماضي، بعث عشرة من الديمقراطيين في مجلس النواب برسالة إلى بيلوسي يحثونها على متابعة إصلاحات تسعير الأدوية على أساس الحزبين. تم تفسير هذا الخطاب على أنه انتقاد لاقتراح الحكومة للتفاوض على أسعار الأدوية، الذي لا يحظى بتأييد كبير بين الجمهوريين.سكوت بيترز، الموقع الرئيس على تلك الرسالة، كان سادس أعلى متلق في مجلس الأموال من صناعة الأدوية في الدورة الانتخابية الأخيرة، وفقا لمركز السياسة المستجيبة.يواصل آخرون في الكونجرس دعم هذه الصناعة، خاصة تلك الموجودة في نيوجيرسي وديلاوير، حيث يتمتع عديد من شركات الأدوية بحضور كبير. يقول أعضاء جماعات الضغط في الصناعة إنهم يتوقعون من كريس كونز السيناتور من ولاية ديلاوير والصديق القديم لبايدن أن يثبت أنه حليف حيوي.يأمل عديد من جماعات الضغط في أن يثبت بايدن تقبله لحجج الصناعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه عمل عن كثب مع شركات الأدوية كنائب رئيس أثناء تطويره "رحلة السرطان" للمساعدة على إيجاد علاج للمرض.لكنهم لا يحتاجون بالضرورة إلى الفوز بجولة الرئيس. مع توازن كل من مجلسي الكونجرس بشكل جيد يمكن لعدد قليل من المؤيدين الديمقراطيين سحق الإصلاحات التي اقترحها الموجودون على يسار الحزب.معلقا على مشروع القانون المقترح الذي سيسمح للحكومة بالتفاوض على بعض أسعار الأدوية، قال أحد أعضاء جماعات الضغط في الصناعة: "لسنا بحاجة إلى عديد من الأشخاص لعرقلة (HR3). الأشخاص العشرة الذين وقعوا تلك الرسالة قد يكونون كافيين للحصول على ما نريد".