28.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع‏

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9897)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (5939)، ثم المنطقة الشرقية بـ (3326)، ومنطقة القصيم بـ (2320)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1732)، ومنطقة الجوف بـ (1513)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (753)، ومنطقة حائل بـ (697)، ومنطقة تبوك بـ (689)، ومنطقة جازان بـ (659)، ومنطقة الباحة بـ (530)، ومنطقة عسير بـ (505)، ومنطقة نجران بـ (302).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.