أمير الشرقية يدشن مشروعات لـ"البيئة والمياه والزراعة" بتكلفة 2.1 مليار ريال

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة، كما أسس مشروعات أخرى.

ونوه بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لأهالي المنطقة وسائر أرجاء الوطن خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير الخدمة وتطبيق مفهوم جودة الحياة.

وشملت المشروعات 24 مشروعاً بتكلفة 2,1 مليار ريال، منها مشروعات لخدمات المياه بقيمة 881.707.598 ريالاً، لمدينة الدمام ومحافظات حفر الباطن والأحساء والقطيف والخفجي وقرية العليا والنعيرية ورأس تنورة والجبيل والخبر.