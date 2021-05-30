"تاسي" يرتفع للجلسة الرابعة ويسجل أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2014

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاحد على ارتفاع هو الربع على التوالي، وسط صعود أسهم قطاع الاتصالات والمواد الأساسية لتدفع المؤشر لأعلى إغلاق منذ أكتوبر 2014، أي منذ 6 سنوات و7 أشهر تقريبا.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10548 نقطة مرتفعا بنحو 28 نقطة والتي تعادل 0.3 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.04 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 408.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 472.4 ألف صفقة.



وأتت أسهم مصرف الراجحي و "اس تي سي" على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.6 و1.5 في المائة على التوالي، ثم معادن المرتفعة 2.3 في المائة.



وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المتطورة ولازوردي حيث سجل السهمين تداولات بأكثر من نصف مليار ريال لكل منهما، ليسيطر السهمين على 11 في المائة من سيولة الجلسة تقريبا.



إلى ذلك، صعدت أسهم 123 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تبوك الزراعية والعبداللطيف بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه أسهم المتطورة بمكاسب 7.7 في المائة ثم كل من إعادة للتأمين والعالمية للتأمين وكذلك زجاج بأكثر من 6 في المائة من المكاسب.

قابل ذلك تراجع أسهم 64 شركة تصدرها أسهم وفرة بعد هبوطها 5 في المائة، تلاه أسهم بنك ساب 2.1 في المائة، ثم كل من بترو رابغ والبابطين بتراجعات تجاوزت 1.5 في المائة.