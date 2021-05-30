907 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة عن تسجيل (907) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1201) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (432,138) حالة ولله الحمد.