ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 43 % خلال مارس الماضي

سجلت الصادرات السلعية السعودية في مارس 2021 ارتفاعا عن مارس 2020 بنسبة 64% حيث بلغت 74.7 مليار ريال في مارس 2021 مقارنة بـ 45.6 مليار ريال في مارس 2020 وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22.4 مليار ريال وبنسبة 75%.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.6% في مارس 2020 إلى 70% في مارس 2021 بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع فبراير 2021 بمقدار 8.9 مليار ريال وبنسبة 13.6%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 42.9% بالمقارنة مع مارس 2020 حيث سجلت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 33.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت 57.8% بمقدار 2.8 مليار ريال ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تمثل 27.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت 28.5% بمقدار 1.4 مليار ريال عن مارس 2020 بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع فبراير 2021 بمقدار 3.8 مليار ريال وبنسبة 20.2%.

وسجَّلت الواردات في مارس 2021 ارتفاعا نسبته 14% بمقدار بلغ 6.1 مليار ريال حيث بلغت 49.4 مليار ريال في مارس 2021 مقابل 43.3 مليار ريال في مارس 2020 وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بمارس 2020 وكان أكثرها تأثيرا معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 30.3% واللؤلؤ والأحجار الكريمة وارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع فبراير 2021 بمقدار 9 مليارات ريال وبنسبة 22.4%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.3% في مارس 2021 مقابل 36.1% في مارس 2020 نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 42.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 14% خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة صادرات السعودية في مارس 2021 إلى الصين 14.3 مليار ريال مما جعلها الوجهة الرئيسة للصادرات تليها اليابان والهند بقيمة 7.1 مليار ريال و 6.1 مليار ريال على التوالي وكانت كوريا والإمارات وأمريكا ومصر وهولندا والبحرين وتايوان من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها وقد بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 49.9 مليار ريال وهو ما يمثل 66.7% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.4 مليار ريال في مارس 2021 مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة تليها الإمارات وأمريكا بقيمة 4.9 مليار ريال و 4.6 مليار ريال لكل منهما على التوالي وكانت الهند واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.8 مليار ريال وهو ما يمثل 64.4% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.6 مليار ريال أي 25.5% من إجمالي الواردات تليها المنافذ الرئيسة وهي ميناء الدمام 20.3% ومطار الرياض 12% والبطحاء 7.4% ومطار الدمام بنسبة 7.2% وشكلت هذه المنافذ 72.4% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.