"الحج والعمرة" : استكمال الاستعدادات لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف

أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف وذلك في إطار خططها لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف البالغ عددها 9 مؤسسات بعد الوقوف على المراحل النهائية للتجهيزات لتحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة بهدف الانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة دور مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بالوزارة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف في عقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالجائحة بالتنسيق مع وزارة التجارة على استكمال جميع التجهيزات الخاصة بذلك. مشددا على أهمية استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وبما يضمن شفافية وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

ونوه أن قطاع الحج والعمرة يمثل محورا رئيسيا في رؤية 2030 نظرا لما يتمتع به من مزايا متفردة حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لتطوير هذا القطاع تماشيا مع أهداف الرؤية وخطتها لاستقبال 30 مليون معتمر و 6 ملايين حاج بحلول 2030 وهو ما استوجب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم ووجهاتهم.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة تتمثل في انتخابات مجالس الإدارة التي يشترط التقدم إليها من أصحاب الخبرة والكفاءة والجدارة حيث ينص النظام على أن يكون هناك 12 عضوا لمجلس إدارة كل شركة من هذه الشركات البالغ عددها 9 شركات وينتخب المساهمون 8 منهم على أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من المساهمين. داعيا أن يكلل هذا العمل بالنجاح بما يلبي تطلعات خدمة ضيوف الرحمن.