زهرة الواحة : فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة 1 يونيو

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 26 ديسمبر 2021 لمدة 3 سنوات. وبينت أن على الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2021.

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهي الشركة حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة