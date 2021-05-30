أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية تمديد مذكرة التفاهم المبرمة غير الملزمة مع شركة "ايت رايت للخدمات الغذائية" لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 50 فرع لمطاعم هرفي في نيجيريا لمدة ثلاثة أشهر إضافية لمزيد من الدراسة والوصول إلى الإتفاقية النهائية.
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- هرفي : تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة لافتتاح 50 فرع في نيجيريا 3 أشهر
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