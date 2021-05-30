هرفي : تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة لافتتاح 50 فرع في نيجيريا 3 أشهر

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية تمديد مذكرة التفاهم المبرمة غير الملزمة مع شركة "ايت رايت للخدمات الغذائية" لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 50 فرع لمطاعم هرفي في نيجيريا لمدة ثلاثة أشهر إضافية لمزيد من الدراسة والوصول إلى الإتفاقية النهائية.