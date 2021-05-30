رعاية : توزيع 44.8 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن 2020

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت الخميس الماضي حيث تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 44.85 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2020 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال.

وبينت الجمعية أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.