فيتنام ترصد سلالة جديدة من كوفيد .. مزيج من الهندية والبريطانية

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، عن إعطاء 1.82 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى أمس.ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ29.7 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار سبعة أيام في المتوسط.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.52 مليون. ورصدت وزارة الصحة الفيتنامية سلالة جديدة من فيروس كورونا، لها قابلية أكثر للانتقال، خاصة في الهواء.وأوضح نجوين ثانه لونج؛ وزير الصحة الفيتنامي، أن التسلسل الجيني لفحوص عديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من سلالات فيروس كورونا في وقت واحد، وهما من السلالتين الهندية والبريطانية، مشيرا إلى أن الأوساط الفيروسية في المختبر كشفت أن الفيروس ضاعف نفسه بسرعة كبيرة، ما سبب وجود عدد من الحالات الجديدة في مواقع مختلفة في إطار زمني أقصر.وأضاف، أن وزارة الصحة ستعلن عن سلالة فيروس كورونا الجديدة على خريطة الجينوم العالمية، لافتا إلى أنه لم تتم تسمية السلالة الجديدة بعد.ورصدت فيتنام حتى الآن سبع سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالات التي رصدت لأول مرة من المملكة المتحدة، الهند، وجنوب إفريقيا.وسجلت الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تايوان، أمس، قفزة لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي لم يظهر فيه تفشي الوباء أي إشارة على التراجع، بعد أسبوعين من إجراءات إغلاق خفيفة.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن "مراكز تايوان لمكافحة الأمراض" أعلنت في بيان أمس تسجيل عدد قياسي من الوفيات بالوباء، بواقع 21، إضافة إلى 320 إصابة محلية مؤكدة، بحسب بيان لمراكز مكافحة الأمراض أمس. وقال تشانج تشان-تشوين، مستشار "مركز القيادة المركزية للأوبئة"، في إيجاز صحافي في العاصمة تايبيه أمس، إن 19 من الوفيات كانوا يعانون حالات صحية مزمنة، كامنة.كما أضافت تايوان 166 إصابة أخرى لحصيلة اليوم السابق، وهذا أقل عدد يتم تسجيله متأخرا منذ بدء البلاد مراجعة إجمالي الإصابات لديها قبل أسبوع. ويشير تراجع الحالات التي يتم تسجيلها على نحو متأخر، إلى أن الحكومة في سبيلها للسيطرة على عمليات التأخير في اختبارات كورونا، وهو الأمر الذي كان قد دفعها في وقت سابق إلى مراجعة أرقام الإصابات.وتخوض تايوان معركة عنيفة ضد أسوأ تفش لكوفيد - 19 في الوقت الحالي، بعدما سجلت البلاد أعدادا قليلة من الإصابات والوفيات من جراء الوباء على مدار عام 2020.وتشمل إجراءات الإغلاق الخفيف غلق المدارس، والمقاهي، ومعظم المنشآت العامة. ويسمح للمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن في الخارج.وأغلقت السلطات حيا في مدينة جوانتشو في جنوب الصين، أمس، في محاولة للسيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.وسجلت المدينة التي تعد مركزا صناعيا وتقع شمال هونج كونج، وتحتضن نحو 15 مليون نسمة، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.وقال مكتب الصحة البلدي في جوانتشو، في مذكرة أمس، إنه تم تحديد خمسة شوارع في حي ليوان- وسط المدينة، على أنها "مناطق عالية المخاطر" وأمر السكان بالتزام منازلهم ريثما يتم استكمال فحوص كوفيد.وأغلقت الأسواق والمدارس وأماكن الترفيه في المنطقة.وسارعت حكومة المدينة لإجراء عمليات فحص واسعة تم في إطارها إجراء فحوص لنحو 700 ألف شخص بحلول الأربعاء المقبل. وسيطرت الصين بدرجة كبيرة على تفشي الفيروس وشددت قواعد الحجر الصحي بعد ارتفاع عدد الإصابات في دول مجاورة.وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إنهم يعتقدون أن تفشي الفيروس المحدود في جوانتشو قد يكون مرتبطا بامرأة تبلغ من العمر 75 عاما ثبتت إصابتها بنسخة الفيروس المتحورة التي تم التعرف عليها أول مرة في الهند.وتفيد الأرقام الأخيرة الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية، بأن عدد الإصابات المؤكدة في الصين بلغ حتى الآن 91061 حالة بينها 4636 وفاة.