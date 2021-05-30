متجر متجول في لندن لتقديم تسوق خال من البلاستيك .. ابتكار للحد من النفايات

كانت شاحنة إيلا شون الكهربائية الصغيرة تستخدم لتوصيل الحليب، لكنها الآن تجوب بها كل أنحاء لندن لبيع البقالة والبضائع المنزلية الخالية من العبوات والأغلفة البلاستيكية.ووفقا لـ"الفرنسية"، اشترت الشابة البالغة 32 عاما "شاحنة التحميل" العام الماضي بعدما دفعها أول إغلاق لمكافحة فيروس كورونا إلى التفكير في طرق مبتكرة للحد من النفايات.وقد لقيت خدمتها طلبا كبيرا مع شراء الزبائن بقالة جافة مثل العدس وتعبئة زجاجات من موزعات كبيرة من الخل أو منظفات غسيل.في يوم ممطر من أيار (مايو)، قطعت الشابة البالغة 32 عاما طريقا تخللته ثماني محطات في حي هاكني في شمال شرق لندن. وقالت عن قيادة الشاحنة التي تبلغ سرعتها القصوى 48 كيلو مترا في الساعة "الأمر بسيط جدا، إنه يشبه إلى حد ما القيام بجولة في عربات الكارتينج". لكنها اعترفت بأن المقود يمكن أن يصبح "متخبطا بعض الشيء".وفي إحدى المحطات، اشترى ثلاثة زبائن مانجا مجففة ومعكرونة وزبيبا وشامبو، وتم إنشاء المتجر المتجول لتقديم تسوق "خال من التغليف البلاستيكي" إلى المنازل والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمة التوصيل أثناء فترة العمل عن بعد.وقالت شون "شعرت بأن هناك حاجة إلى تسهيل الأمر وجعله متاحا ومرئيا بشكل أكبر، ومع ذلك، لم أكن متأكدة في البداية من أن الفكرة قابلة للتطبيق، بدأت هذا المشروع فيما كنت أشعر بقليل من الجنون خلال الإجازة القسرية".وأثناء فترة الإغلاق، كانت شون في إجازة مدعومة من الحكومة من وظيفتها في المبيعات في شركة تنتج توابل مستدامة، وقررت شراء الشاحنة بالأموال التي ادخرتها أثناء الإغلاق رغبة منها في تقديم "تجربة تسوق مجتمعية".وأطلقت خدمة التوصيل بالشاحنة في آب (أغسطس) الماضي، ويمكن الزبائن حجز موعد عبر الإنترنت للتبضع منها. وكانت المركبات الكهربائية، المعروفة عموما باسم موزعات الحليب، تستخدم بشكل شائع من بائعي وبائعات الحليب لتوصيل زجاجات سعتها نصف لتر من الحليب الطازج إلى عتبات المنازل.وقد أعادها أشخاص إلى الخدمة وتقول شون "إن شاحنتها تثير حنينا إلى الماضي". لكنها تستجيب للمخاوف الراهنة المتعلقة بالتغليف البلاستيكي الذي يتفكك بمرور الوقت ويؤدي إلى تلوث بجزيئات البلاستيك الدقيقة في كل مكان. وقالت "إن النشاط الذي يستهدف الحكومات والشركات يمكن أن يساعد أيضا"، لكنها أضافت "أعتقد أن هناك كثيرا يجب القيام به على مستوى المستهلك".وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر منتج للنفايات البلاستيكية للفرد في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا لمنظمة "جرينبيس".وأظهرت دراسة نشرت في كانون الثاني (يناير) أجرتها "جرينبيس" بالتعاون مع وكالة التحقيقات البيئية، أن أكبر عشر سلاسل سوبر ماركت في المملكة المتحدة خفضت من استخدامها للبلاستيك بنسبة 1.6 في المائة فقط عام 2019، رغم الوعود بالتغيير.ومع ذلك، فإن شون متفائلة بشأن محفزات الناس للحد من المخلفات البلاستيكية. وأوضحت "خلال الوباء، ازدادت نسبة استخدام البلاستيك المعد للاستعمال مرة واحدة، لأن الناس خشوا إعادة استخدام شيء قد ينقل كوفيد - 19"، وتابعت "لكن في مقابل هذا المد، أعتقد أنه كان هناك بعض الصحوة فيما يتعلق بمسؤوليتنا تجاه البيئة".