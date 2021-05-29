الإمارات تعتمد أول علاج لمرض كورونا

أعلنت "وزارة الصحة " منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل إسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ "كوفيد19" أنتجته شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه و اعتماده من هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية.. لتغدو بذلك دولة الإمارات أول دولة تستخدمه عالمياً.



يعتمد الدواء على " الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر و هو فعال في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

كما يسهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 بالمائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.