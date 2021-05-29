أدوات بسيطة ساعدت الشركات على مقاومة الأزمة

غالبا ما يتم الاستهزاء بالمديرين باعتبارهم متشددين أو فاشلين أو بيروقراطيين. ويشاد بالرؤساء التنفيذيين عندما يعدون بـ "إزالة طبقات الإدارة"، مثل الكثير من الفوضى. كتخصص، اكتسبت الإدارة الكثير من اللامنطقية على مر السنين لدرجة أن جوهر فائدتها الأساسي غالبا ما يكون محجوبا.

لذلك، كان من الممكن دائما مواجهة فوضى عالمية غير متوقعة، وموجات هائلة من القلق البشري، واضطراب لا يمكن التنبؤ به، حتى وجد أن المديرين والإدارة يعانون نقصا. حسنا، تتراجع البيانات الآن من الخطوط الأمامية لوباء كوفيد - 19، وبالنسبة لمحبي الممارسة الجيدة مثلي، فإن الأخبار مشجعة. ببساطة، الشركات التي كانت تدار بشكل أفضل بالفعل قبل فيروس كورونا تمكنت من الإدارة بشكل أفضل في الأزمة.

يأتي أحدث تقرير من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة الذي وجد أن الشركات المدارة جيدا وجدت أنه من الأسهل التكيف مع التحول المفاجئ إلى العمل عن بعد في 2020، الحاجة إلى بيع المزيد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

كما هو الحال في أية حالة طوارئ، فإن هذه الإشارات مليئة بالضوضاء. منذ 2002، طبق مسح الإدارة العالمي قائمة مراجعة "الممارسات الإدارية المنظمة" على أكثر من 13ألف شركة في 35 دولة على الأقل. لقد أقامت رابطا قويا بين الإدارة الأفضل، والإنتاجية المحسنة، والربح، وحتى نفقات البحث والتطوير. يصنف مكتب الإحصاء الوطني الشركات وفقا لاعتمادها لتقنيات الإدارة الجيدة مثل: تحديد الأهداف، ومراجعات الأداء، وبرامج التدريب.

لم يكن معتبرا به أن مثل هذه الأدوات ستعمل في أزمة حادة، خاصة تلك التي حولت العديد من العلاقات الإدارية القيمة وجها لوجه إلى لقاءات افتراضية شاحبة. كان من الممكن أن تثبت الأساليب الهيكلية أنها غير مرنة فقط في المرحلة التي يحتاج فيها المديرين إلى تحفيزهم للتعامل مع الضغط غير المسبوق لعمليات الإغلاق وتعطل سلسلة التوريد.

كما توجد أسباب أخرى تجعل الشركات المدارة بشكل أفضل أكثر صمودا. يمكن أن تكون أكبر أو أكثر حداثة، يمكنهم الاستفادة من هياكل ملكية محددة، أو، كما يقول جاكوب شنيباخر من مكتب الإحصاءات الوطنية: "ربما كانت معدلات العمل المنزلي مختلفة تماما عبر الشركات التي تدار بشكل أفضل قبل الوباء".

ومع ذلك، بعد التحكم في هذه المتغيرات، لا يزال مكتب الإحصاء الوطني يجد أنه في العام الماضي، كانت شركة بريطانية ذات درجة إدارة أعلى بنقطة مئوية واحدة في المتوسط لديها معدل أداء منزلي أعلى بمقدار عشر نقاط مئوية عن أقرانها. كما أن ميزة الإنتاجية التي تتمتع بها الشركات المدارة بشكل أفضل كانت جيدة خلال الاضطرابات.

وضعت ورقة عمل للبنك الدولي نشرت في كانون الثاني (يناير) حالة مماثلة للإدارة الجيدة كعلاج مفيد لبعض أسوأ عواقب الوباء.

وجد آرتي جروفر، كبير الاقتصاديين في البنك، وفاليري كاربلس من جامعة كارنيجي ميلون، أن الشركات المصنعة ذات الإدارة الأفضل شهدت انخفاضا أقل في المبيعات في 2020، وبدا أن شركات الخدمات جيدة الإدارة في وضع أفضل لتفادي الإغلاق الدائم. بناء على عينة من الأعمال في 16 دولة، كلما كانت الشركة تدار بشكل أفضل، زادت سهولة تحولها إلى العمل عبر الإنترنت وتعديل وتكييف مزيج منتجاتها.

يبدو أن الممارسات الجيدة للموارد البشرية، ولاسيما الحوافز، الأداة الأكثر فاعلية وفقا لدراسة البنك الدولي. ربما لأن خطط المكافآت والترقيات الراسخة "تطمئن الموظفين أثناء الأزمة بأن القادة سيستمرون في مكافأة الأداء العالي، و أنهم لن يقوموا بتسريح العمال".

يشير نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد، والذي ساعد على إطلاق نظام إدارة المستودعات WMS، إلى أن الأزمة عاقبت الشركات التي لديها إدارة سيئة. ويضيف: "أولئك الذين اعتمدوا على "مراقبة المدخلات" البدائية - (أرى أنك هنا، لذلك يجب أن تعمل) - كان عليهم الرجوع إلى "برنامج مراقبة مخيف" لتكرار الحضور عندما يجبر الموظفون على العمل من المنزل".

ما هو غير واضح حتى الآن هو كيف أثر المديرون الذين يصممون ويستخدمون تلك الأدوات على النتيجة. في ورقة بحثية صدرت في شباط (فبراير) عن الدروس المستفادة من نظام إدارة المستودعات، أشار بلوم وآخرون إلى أنهم ركزوا عمدا استطلاعهم على "تكنولوجيا" الإدارة، "غياب المدير". ومع ذلك، فإن "المدير غالبا ما يكون هو الطرف المنفذ"، ويتغير دوره بسرعة.

ومع ذلك، لا يحتاج قادة الأعمال إلى الانتظار لتطبيق الدروس المستفادة من هذا العمل. بالنسبة لجميع النصائح المتضاربة حول كيفية الإدارة، فإن مفاتيح ممارسة الإدارة الجيدة، كما تم اختبارها في هذه الدراسات، بسيطة بشكل مدهش ويمكن الوصول إليها.

قد لا تكون الإدارة الجيدة علاجا سحريا. ولا يزال المديرون السيئون مثل الأطباء غير الأكفاء، قادرين على إفساد الطريقة التي يديرون بها الدواء لفرقهم. لكنه أثبت، حتى الآن، أنه علاج موثوق للغاية ضد أسوأ أعراض الأزمة.