فرنسا... عجز قياسي في الميزانية بقيمة 220 مليار يورو

سجلت الميزانية العامة في فرنسا خلال العام الجاري رقما قياسيا، بنحو 220 مليار يورو.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية ، قال وزير المالية العامة الفرنسي، أوليفيه دوسوت، اليوم السبت، إن قيمة العجز زادت بذلك بمقدار يقارب 47 مليار يورو عما كان متوقعا.

وأوضح الوزير أن زيادة العجز بما يزيد عن 20% عن المتوقع هي من تداعيات إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

يشار إلى أن عجز الميزانية الفرنسية كان وصل بسبب الجائحة إلى 182 مليار يورو العام الماضي، وكانت الحكومة الفرنسية تسعى بالأساس إلى تخفيض العجز هذا العام إلى 173.3 مليار يورو.