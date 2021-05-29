أعلن التحالف إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيا الحوثية وتم تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.
أخبار
- لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.. الخطوط السعودية تطلق تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية"
- الطيران المدني: الحجر المؤسسي سيكون على نفقة المسافرين ضمن سعر التذكرة
- نزاهة تطيح بـ 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة
- وزير التعليم: 3 فصول في العام الدراسي.. و 12 إجازة للمعلمين والطلاب
- رئيس "فايزر": المحصنون سيحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح
- 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. و 1205 حالة شفاء و 9 وفاة
- تعرف على شروط الحجر الصحي للقادمين من خارج السعودية
- 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- ولي العهد: برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام
- أبرز ترتيبات العودة الحضورية للتعليم في العام الدراسي المقبل
أضف تعليق