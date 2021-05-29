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التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيا الحوثية

التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيا الحوثية

الاقتصادية من الرياض

 أعلن التحالف إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيا الحوثية وتم تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.

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