1106 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم تسجيل (1106) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1274) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (430,937) حالة ولله الحمد.