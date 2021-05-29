«الصحة»: لم نسجل أي مضاعفات جانبية إضافية للقاح كورونا لدى الحوامل

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي مضاعفات جانبية إضافية لدى الحوامل جراء تلقيهن لقاح كورونا خلافا للمضاعفات لدى غير الحوامل.وأعلنت الوزارة تسجيل 1215 إصابة جديدة في المملكة أمس، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 447178 إصابة، بينها 10195 حالة نشطة، منها 1355 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 429663 حالة بشفاء 1161 حالة جديدة، وبلغت نسبة التعافي نحو 96.4 في المائة من إجمالي الحالات.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 7320 وفاة.وتوزعت الإصابات الجديدة في عدد من المناطق، تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 345 حالة، تلتها منطقة مكة المكرمة 324 حالة.وقالت الوزارة: إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 60 عاما فأكثر، عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.من جانب آخر، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح 14 مسجدا في أربع مناطق، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها، إثر ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 111 يوما، 1402 مسجد، في إطار الحرص على سلامة المصلين.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها، سبعة مساجد في منطقة القصيم، وأربعة في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد في منطقة جازان.وبينت أن تلك الإجراءات هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.