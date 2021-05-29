«السبع» تدعو إلى إصلاح نظام التجارة العالمي وتنتقد من يقوضونه

انتقد وزراء تجارة دول مجموعة السبع الغنية الدول التي تقوض نظام التجارة العالمي، ودعوا الدول الغنية إلى دعم إصلاح قواعده.وبحسب "رويترز"، قال أعضاء المجموعة عقب اجتماع افتراضي: "إن لديهم بواعث قلق حيال تنامي استخدام سياسات وممارسات لا تمت إلى السوق بصلة"، مشيرين بأصابع الاتهام إلى من يعتمدون الدعم الكثيف للقطاعات الاقتصادية ويخفون تدخل الدولة في الاقتصاد ويسرقون التكنولوجيا.وقالوا في بيان أصدرته بريطانيا، رئيس مجموعة السبع هذا العام، "هذه الأشياء تشوه المنافسة وتنال من عدالة النظام والثقة به. ما نقوله هو إن هذه الأشياء تهدد سلامة نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد وتهدد استدامته".لم يذكر البيان الصين بالاسم، لكن أعضاء مثل بريطانيا يتهمون بكين بتقويض النظام عن طريق السياسات المذكورة.تنفي الصين، عضو منظمة التجارة العالمية منذ 2001، الانتقادات بأنها تسرق حقوق الملكية الفكرية أو تضر بالبيئة أو ترعى تجارة سلع استخدمت عمالة إجبارية في تصنيعها.وفي إشارة أخرى غير مباشرة إلى الصين، ذكر البيان أيضا الدول التي تستغل قواعد منظمة التجارة الرامية إلى مساعدة الاقتصادات النامية، ودعا إلى تغيير القواعد للحيلولة دون ذلك.وتقول بريطانيا وأعضاء آخرون في منظمة التجارة: "إن الصين تستفيد من استثناءات وضعت قبل عقود ولم تعد تناسب وضعها كقوى اقتصادية عظمى".وقال البيان: "ندعو أيضا الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تزعم لنفسها وضع الدول النامية أن تبدي التزاما تاما في مفاوضات منظمة التجارة الجارية الآن ومستقبلا".أجرت المجموعة مباحثات "صريحة ومثمرة" بخصوص إصلاح نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة، الذي أصاب الشلل بعض جوانبه في الأعوام الأخيرة بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.وقالوا: "إن تلك المناقشات ستستمر في اجتماع آخر من المقرر عقده في تشرين الأول (أكتوبر)"، وأبدوا دعمهم لجهود نجوزي أوكونجو-إيويالا مديرة منظمة التجارة العالمية لإصلاح المنظمة.إلى ذلك، قالت منظمة التجارة العالمية أمس: "إن تعافي تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب كوفيد - 19، لكن بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات".وقالت المنظمة: "إن مؤشرها لتجارة السلع صعد إلى 109.7 نقطة في أيار (مايو)، متجاوزا مستوى 100 الأساسي بفارق كبير، ومقارنة بـ103.9 في شباط (فبراير)". كان المؤشر سجل أدنى مستوياته عند 88.1 في الربع الثاني من 2020، عندما انخفض حجم تجارة السلع العالمية 15.5 في المائة.وتابعت "في أحدث شهر، تجاوزت جميع مكونات المؤشر معدلاتها وارتفعت، ما يسلط الضوء على الطابع واسع النطاق للتعافي ويشير إلى تسارع وتيرة نمو التجارة".وأكدت منظمة التجارة أن القراءة تنسجم عموما مع توقعها لتسارع حجم تجارة السلع 8 في المائة هذا العام بعد تراجعه 5.3 في المائة في 2020، لكن التحسن متفاوت.وقالت: "أفق التجارة الإيجابي نسبيا في الأجل القصير تشوبه تفاوتات إقليمية، واستمرار حالة الضعف في تجارة الخدمات، وتأخر في معدلات التطعيم، ولا سيما في الدول الفقيرة".وذكرت المنظمة التي مقرها جنيف، أن أكبر المكاسب تركزت في طلبيات التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية.اتسمت كذلك تجارة منتجات السيارات والمواد الخام الزراعية والخشب المستخدم في قطاع الإنشاءات بالقوة، وهو ما عزته إلى تحسن ثقة المستهلكين على الأرجح. وكان شحن الحاويات، الأقل تأثرا بالجائحة، قويا أيضا.