«الموارد البشرية» .. توفير بيئة محفزة للعمل والإنتاج ضمن مستهدفات «رؤية 2030»

أسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربعين الأخيرين من عام 2020 والربع الأول من عام 2021، في دعم المسيرة التنموية الوطنية التي تشهدها المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية العمل لتحقيق تنمية وطنية مستدامة؛ إضافة إلى توفير البيئة المناسبة والمحفزة للعمل والإبداع والإنتاج.وبحسب تقرير "الموارد البشرية"، فإن منجزات الربع الثالث من عام 2020، شملت إطلاق مشروع تحسين برنامج نطاقات خلال تشرين الأول (أكتوبر) الهادف إلى مراجعة محرك نطاقات الحالي وإجراء التعديلات اللازمة التي تدعم جهود التوطين وتوظيف وتمكين السعوديين بما يتناسب مع القطاعات المختلفة في سوق العمل ويسهم في معالجة أوجه القصور في السياسة الحالية وتطويرها.كما تم إطلاق حملة بعنوان "مكاني بينكم" وهي حملة توعوية تمكن ذوي الإعاقة من الاندماج في الأسرة والمجتمع، وصدور قرار بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بغية زيادة إسهام الكوادر الوطنية العاملة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة توطين لخفض معدلات البطالة بين المواطنين ودعم تمكينهم، وتوطين عدد من المهن في منطقة الجوف 70 في المائة إلى 100 في المائة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة عمل المستقبل لدعم السعوديين العاملين لتنفيذ مشروع برنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توجيه المركبات لرفع نسبة التوطين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية وإيجاد فرص عمل مستدامة والتوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة ومشاركتها في سوق العمل، وحصلت الوزارة خلال الفترة نفسها على جائزة التحول الرقمي IDC.وأطلقت الوزارة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 الهوية الجديدة للوزارة على جميع مواقع وأنظمة الوزارة الداخلية والخارجية وتطبيقات الأجهزة المحمولة بالشعارات والألوان الجديدة، وارتفاع مؤشر رضا العملاء عن خدمة الاعتراضات التفتيشية، ومؤشر رضا العملاء عن الزيارات التفتيشية، ومؤشر رضا المستفيدين عن خدمة التسوية الودية.وحصلت "الموارد البشرية" في الربع الرابع من عام 2020 - كانون الأول (ديسمبر) - على المستوى الرابع لتقييم مستوى النضج لعام 2020 بارتفاع ملحوظ من المستوى الثالث في عام 2019 إلى المستوى الرابع 2020، وهي خدمة يقدمها مركز أداء لتمكين الأجهزة في إدارة قياس الأداء من تحديد الإجراءات اللازمة للانتقال من مستوى النضج الحالي إلى مستوى أعلى وفق أفضل الممارسات العالمية.وتخلل هذه الفترة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة النقل ومجلس الغرف التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية بهدف توطين مهن قطاع النقل والخدمات اللوجستية لمكافحة التستر ورفع مستوى الخدمة في القطاع، وإمارة منطقة الرياض لتدشين أعمال برنامج التوطين، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ومركز استطلاع الرأي العام، وهيئة السوق المالية لدعم وتمكين وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال، وتوقيع خمس اتفاقيات مع جمعيات صحية، والمركز الوطني العالمي للتدريب وشركة العليان السعودية القابضة، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للعقار، ومجموعة عرين القابضة.