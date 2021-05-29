منظمة الصحة: الجائحة لن تنتهي قبل تطعيم 70 % من سكان العالم

حذر هانز كلوجه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس، من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز كوفيد - 19 قبل تطعيم 70 في المائة من سكان العالم.

وقال لـ"فرانس برس"، "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المائة على الأقل"، مشيرا إلى أن وتيرة التحصين في أوروبا لا تزال "بطيئة للغاية".

وأظهرت بيانات مجمعة صباح أمس أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة، وفقا لـ"الألمانية".

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و623 ألفا و439 حالة، والوفيات إلى ثلاثة ملايين و525 ألفا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفا و680 شخصا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الإصابات، حيث سجلت ما إجمالية 27 مليونا و547 ألفا و705 أشخاص.

وسجلت الهند أمس 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل، بينما سجلت 3660 وفاة.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية أمس على استخدام لقاح فايزر - بايونتيك المضاد لكورونا للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال ماركو كافاليري مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة، "كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر - بايونتيك للأطفال واليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاما".

وأعلن محيي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي، أمس، فرض إغلاق كامل في أنحاء البلاد بدءا من حزيران (يونيو) مع بلوغ أعداد المصابين بفيروس كورونا مستويات قياسية.

وقال محيي الدين إن الإغلاق الأشد صرامة الذي سيبدأ من الأول حتى 14 يونيو، سيطبق على كل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ولن يستثنى من ذلك إلا الخدمات الضرورية.

وتزايد انتشار كوفيد - 19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع الأخيرة، ويعود السبب جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة شديدة.

وبحسب "رويترز"، أوضح محيي الدين، في بيان، أنه في ضوء الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية، الذي أظهر اتجاها تصاعديا على نحو كبير، أصبحت قدرة المستشفيات في أنحاء البلاد محدودة في معالجة مرضى كوفيد - 19.

وسجلت ماليزيا 8290 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وهو رابع يوم على التوالي تسجل فيه الإصابات أعدادا قياسية، ليصل العدد الإجمالي إلى 549514 إصابة، كما سجلت 61 وفاة جراء الفيروس أمس.

ومددت اليابان حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في طوكيو وثمان محافظات أخرى حتى 20 يونيو المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أمس، أن لجنة صحية تابعة للحكومة وافقت على تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وهيروشيما وهوكايدو وآيتشي وهيوجو وكيوتو وأوكاياما وفوكوكا، بعدما كان من المفترض أن تنتهي مدتها الإثنين المقبل.

وأوضح ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني، أن القرار جاء بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة وامتلاء الأسرة بالمصابين في المستشفيات، خاصة في منطقة كانساي، مؤكدا ضرورة اتباع أقصى درجات الحذر وسط تخوفات من انتشار السلالة الهندية في اليابان.

وقالت اليابان أمس إنها ستدرس تقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع بلدان أخرى، في حين حثت لجنة في الحزب الحاكم على تقديم جزء من مخزون لقاحات أسترازينيكا لتايوان التي رحبت بالخطوة وحثت على اتخاذ قرار سريع.

وتشهد تايوان زيادة في الإصابات المحلية ولم تتمكن من تطعيم إلا 1 في المائة من السكان، بينما نجحت اليابان في تأمين ما يتجاوز 400 مليون جرعة من اللقاحات، أي ضعف احتياجات البالغين من سكانها.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحافي، "نعتقد أن من المهم ضمان إتاحة لقاحات آمنة وفاعلة على نحو عادل في جميع البلدان والمناطق من أجل تحقيق تغطية صحية عالمية".

وتابع "سنبحث وندرس سريعا اتخاذ مسار ملموس فيما يتعلق بكيفية تزويد البلدان والمناطق الأخرى باللقاحات الفائضة عن الكمية المطلوبة في الداخل".

وفي وقت سابق، قال ماساهيتو ساتو رئيس لجنة العلاقات مع تايوان في الحزب الحاكم، إنه يتعين على اليابان مد تايوان باللقاحات في أسرع وقت ممكن، مضيفا "زودتنا تايوان بمليوني كمامة عندما كانت اليابان في حاجة إليها".

وامتنع عن ذكر إن كانت طوكيو تلقت طلبات توريد لقاحات من بلدان معينة.

على صعيد آخر، صرح مسؤول في وزارة الصحة، أمس، بأن لجنة في الوزارة وافقت على استخدام لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد - 19 في التطعيم بدءا من سن 12 عاما.

وتأتي الموافقة وخفض السن الملائم للتطعيم من 16 عاما بعد موافقة الولايات المتحدة وبلدان أخرى هذا الشهر على استخدام اللقاح في تطعيم القاصرين.

وسجلت الأرجنتين رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد - 19 بلغ 41080 حالة أمس، وسط موجة ثانية من الإصابات جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى أمس، إجمالي ثلاثة ملايين و663215 إصابة و76135 وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

وبدأت الأرجنتين السبت الماضي إغلاقا صارما لمدة تسعة أيام للسيطرة على تفشي الفيروس. لكن تنفيذ برنامج التطعيم أبطأ مما وعدت به حكومة يسار الوسط التي يتزعمها الرئيس ألبرتو فرنانديز.

وتشمل تدابير الإغلاق الحالية تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجول الليلي، بينما تعمل المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية فقط.

وذكر وزير الصحة التشيكي آدم فويتك، في إيجاز تلفزيوني أمس، أن الحكومة التشيكية ستسمح بإعادة فتح أغلب الخدمات الأسبوع المقبل، بما في ذلك تناول الطعام داخل المطاعم، وحمامات السباحة، والمقاهي.

وأوردت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الحكومة كانت تعتزم في الأساس إطلاق هذه المرحلة من تخفيف قيود كورونا في منتصف حزيران (يونيو)، لكنها اضطرت لتسريع الوتيرة بعدما قضت محكمة بأن وزارة الصحة لا تملك سلطة فرض مثل هذه الإجراءات الشاملة.

ولا يزال يتعين على مقدمي هذه الخدمات اتباع قواعد النظافة والقيود الخاصة بالأعداد.

يشار إلى أنه تم فرض إغلاق في أواخر كانون الأول (ديسمبر) ساعد على خفض إصابات كوفيد - 19 الجديدة إلى 505 حالات أمس الأول، وهو أقل عدد منذ أيلول (سبتمبر) 2020.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت الجمعة للقاح كوفيد - 19 الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون الأمريكية ويعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته الجمعة الهيئة البريطانية الناظمة، إلى منتجات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا المستخدمة في البلاد.

وتعهد خادجا براساد شارما أولي رئيس الوزراء النيبالي، أمس، بأن الجرعات الثانية من لقاح كورونا في طريقها لجميع سكان نيبال الذين ينتظرون منذ أشهر بعد الحصول على جرعتهم الأولى من لقاح كوفيشيلد.

وقال أولي في كلمة متلفزة للأمة، "أود أن أطمئنكم أنه سيتم ترتيب الجرعة الثانية لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى". ولم يوضح أولي متى أو كيف ستنجز حكومته ذلك.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة والسكان، سمير كوما أديكاري، إن 1.6 مليون شخص، على الأقل، ممن تلقوا الجرعة الأولى بالفعل من لقاح كوفيشيلد بحلول أذار (مارس)، ينتظرون الجرعة الثانية.

ودفعت الوزارة بالفعل مقابل مليوني جرعة من لقاح كوفيشيلد، الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، ويقوم بتصنيعه معهد الأمصال الهندي. ولكن نصف الكمية لم تصل بعد.

وقال أديكاري لـ"الألمانية" أمس، "معظم الـ 1.6 مليون شخص الذين ينتظرون الجرعة الثانية من كبار سن".

وحتى أمس، قامت نيبال بتطعيم كامل أو جزئي لنحو مليوني شخص، بلقاحات تبرعت بها الهند والصين في الأساس. ويبلغ إجمالي التعداد السكاني للبلاد 30 مليون نسمة.

وسجلت نيبال أمس 6951 إصابة جديدة بكوفيد - 19 و96 وفاة. ويبلغ إجمالي الإصابات خمسة ملايين و49 ألفا و111، والوفيات 7047 وفاة.