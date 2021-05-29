قاع تاريخي جديد لليرة التركية عند 8.6 مقابل الدولار .. مخاوف من ارتفاع التضخم

تراجعت الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.

وبحسب "رويترز"، هبطت العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في تشرين الثاني (نوفمبر). وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش كانت عند 8.59.

تراجعت الليرة 16 في المائة منذ منتصف آذار (مارس) بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

وتأثرت الليرة التركية بضغوط تحسن العائد على سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف بشأن عدم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لاحتواء المخاطر التضخمية المتزايدة.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى تراجع سعر الليرة أمس بنسبة 1.1 في المائة في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما قلص جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة، وعملات الدول الصاعدة مثل تركيا.

كان البنك المركزي التركي أبقى خلال اجتماعه في وقت سابق هذا الشهر على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 19 في المائة وذلك للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة زيادة أسعار المستهلك في البلاد.

وأصبحت الليرة التركية أكثر عملات الاقتصادات الصاعدة تراجعا خلال هذه الفترة، وهو ما يمكن أن ينعكس على مزيد من ارتفاع أسعار المستهلك في تركيا.

يأتي ذلك في حين واصل معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا ارتفاعه للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 17.14 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويعني هذا أن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يقل عن 2 في المائة وهو يعرض الليرة دائما لضغوط المستثمرين.

يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية هو الفارق بين سعر الفائدة الرئيسة الرسمية ومعدل التضخم في الدولة.

يشار إلى أن تركيا أبقت على تعويمها سعر الصرف منذ عام 2001، عندما اضطرتها الأزمة المصرفية وأزمة الديون السيادية وميزان المدفوعات، إلى التخلي عن ربط الليرة بسلة عملات تتألف من الدولار واليورو. وتبنت تركيا نظام استهداف التضخم، الذي بموجبه لا يجوز تعديل الأسعار التي تحددها السياسة لهندسة خفض قيمة العملة أو رفع قيمتها، أو في الاستجابة لصدمات خارجية، مثل كوفيد - 19، وأدى إلى تدفق رأس المال إلى الخارج.

تتطلع الأسواق المالية إلى المستقبل، وتعلم أن التضخم لا تمكن إدارته إلا من خلال سياسة نقدية جديرة بالثقة. لماذا إذن لم تضع الأسواق انخفاض قيمة الليرة الحاد في الحسبان قبل ذلك بمدة طويلة؟ تكمن الإجابة في أهمية تداعيات السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق الناشئة. كانت السيولة العالمية بالدولار التي أوجدتها أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة تعني ضمنا سهولة وصول مصارف الأسواق الناشئة إلى العملات الأجنبية، بما في ذلك بتكاليف إقراض منخفضة.

بوضع هذه الحقيقة في الحسبان، يتبين أن أزمة تركيا التي تتفاقم ببطء يمكن تقسيمها إلى مراحل. خلال مرحلة ما قبل كوفيد - 19، كانت قيمة الليرة تنخفض ببطء بسبب عدم معالجة المشكلات البنيوية التي أحدثت هذا الانخفاض، ولم يكن استهداف التضخم أولوية عالية. فبفضل قدرة المصارف التركية على الاقتراض بسهولة في الأسواق الدولية، استبعد احتمال انخفاض أكثر حدة في قيمة العملة.

بدأت المرحلة الثانية من الأزمة عندما اندلعت الأزمة في آذار (مارس) 2020. في مستهل الأمر، استجابت تركيا - مثلها في ذلك كمثل دول أخرى - للتيسير النقدي والمالي. لكن السياسة النقدية التوسعية سرعان ما بلغت حدودها القصوى. ووأدى انخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون معدل التضخم الذي ارتفع إلى خانة العشرات في الدولرة - التحول إلى الدولار - والعزوف المحلي والأجنبي عن شراء الأصول المقومة بالليرة التركية إلى انخفاض أكثر حدة في قيمة العملة، وهو ما حاولت تركيا كبحه ببيع ما يقرب من 130 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية، لكن المحاولة باءت بالفشل.

لكن حتى لو كان البنك المركزي في تركيا يحتفظ بقدر أكبر من احتياطيات العملة الأجنبية لدعم الليرة، فما كانت النتيجة لتختلف. في نهاية المطاف، كانت العملة تخضع حتما إلى تصحيح حاد بمجرد تسعير الأسواق المالية للمخاطر في تركيا، إضافة إلى مخاطر العملة. فالدولة التي تنفد احتياطياتها من العملات الأجنبية تستطيع، من حيث المبدأ، الاقتراض في الأسواق الدولية ومواصلة التدخل لإدارة تقلبات عملتها. في حقيقة الأمر، في أوقات عدم اليقين العالمي المتزايد، يكون الاقتراض بالعملات الأجنبية أرخص من الاقتراض بالعملة المحلية.